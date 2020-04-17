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17 Nisan 2020, Cuma
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'ın transfer listesindeki Balotelli en iyi 11'ini yaptı!

Galatasaray'ın transfer listesindeki Balotelli en iyi 11'ini yaptı!

Son dönemlerde adı sıkça 'la anılan İtalyan forvet , Fransızların eski yıldızı ile yaptığı canlı yayınında en iyi 11'ini belirledi. İşte Balotelli'nin 11'inde yer alan o isimler...

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada futbolcular zamanının çoğunu sosyal medyada geçiriyor ve sıkça canlı yayınlar yaparak taraftarlarla irtibatı kesmiyorlar. Onlardan biri de 'ın transfer gündemini meşgul eden İtalyan golcü ...

Yıldız futbolcu, Fransız futbolunun efsane ismi ile yaptığı canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 'in dünyanın en iyi ligi olarak değerlendiren Balotelli, gelişimine en çok katkı veren antrenörün ise olduğunu dile getirdi.

Balotelli ayrıca en iyi 11'ini de açıkladı. İşte İtalyan yıldızın 11'inde yer alan o isimler;

Julio Cesar, Maxwell, Nesta, Cannavaro, Maicon, Pirlo, Yaya Toure, Gerrard, Cassano, Messi, Ronaldo Nazario.

BALOTELLI GALATASARAY'A TRANSFER OLACAK MI?

Adı Galatasaray ile anılan Balotelli'nin, sarı-kırmızılıların yaptığı yıllık 1.5 milyon Euro garanti ücret teklifini kabul ettiği ifade edilmişti. Yıldız futbolcunun ayrıca, kariyeri boyunca en çok çektiği konulardan biri olan ırkçılık olayı yaşanması durumunda yönetimden tam destek istediği bildirildi. Türkiye'de ırkçı saldırılara maruz kalmayacağını bilen Balotelli'nin Avrupa maçlarında yaşanması durumunda ise kendisi buna tepki verirse yönetim tarafından suçlanmak değil destek görmek istediği vurgulandı.

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  1. 17.04.2020
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