Galatasaray'ın transfer listesindeki Balotelli en iyi 11'ini yaptı!
Son dönemlerde adı sıkça Galatasaray'la anılan İtalyan forvet Mario Balotelli, Fransızların eski yıldızı Thierry Henry ile yaptığı Instagram canlı yayınında en iyi 11'ini belirledi. İşte Balotelli'nin 11'inde yer alan o isimler...
Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada futbolcular zamanının çoğunu sosyal medyada geçiriyor ve sıkça canlı yayınlar yaparak taraftarlarla irtibatı kesmiyorlar. Onlardan biri de Galatasaray'ın transfer gündemini meşgul eden İtalyan golcü Mario Balotelli...
Yıldız futbolcu, Fransız futbolunun efsane ismi Thierry Henry ile yaptığı Instagram canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Premier Lig'in dünyanın en iyi ligi olarak değerlendiren Balotelli, gelişimine en çok katkı veren antrenörün ise Roberto Mancini olduğunu dile getirdi.
Balotelli ayrıca en iyi 11'ini de açıkladı. İşte İtalyan yıldızın 11'inde yer alan o isimler;
Julio Cesar, Maxwell, Nesta, Cannavaro, Maicon, Pirlo, Yaya Toure, Gerrard, Cassano, Messi, Ronaldo Nazario.
BALOTELLI GALATASARAY'A TRANSFER OLACAK MI?
Adı Galatasaray ile anılan Balotelli'nin, sarı-kırmızılıların yaptığı yıllık 1.5 milyon Euro garanti ücret teklifini kabul ettiği ifade edilmişti. Yıldız futbolcunun ayrıca, kariyeri boyunca en çok çektiği konulardan biri olan ırkçılık olayı yaşanması durumunda yönetimden tam destek istediği bildirildi. Türkiye'de ırkçı saldırılara maruz kalmayacağını bilen Balotelli'nin Avrupa maçlarında yaşanması durumunda ise kendisi buna tepki verirse yönetim tarafından suçlanmak değil destek görmek istediği vurgulandı.
- 17.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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