İtalya'dan flaş lig kararı! Play-off...
İtalya Futbol Federasyonu, corona virüsü nedeniyle ertelenen liglerden Serie A, Serie B ve Serie C'nin haziran ayında başlayabileceğini açıkladı. Söz konusu liglerin yeniden ertelenmesi durumunda ise play-off ve play-out sisteminin devreye gireceği belirtildi.
Corona virüsü nedeniyle liglerin ertelendiği İtalya'da futbolun geleceği masaya yatırılırken, yapılan toplantıda flaş kararlar alındı.
İtalya Futbol Federasyonu; Serie A, Serie B ve Serie C'nin haziran ayında kaldığı yerden başlayabileceğini ancak Serie D ve amatör liglerin oynanmayacağını açıkladı.
EN GEÇ 20 AĞUSTOS'TA LİG BİTECEK
İtalya'da ligler için planlanan bitiş tarihi 20 Ağustos olarak belirlenirken, 2020-2021 sezonunun başlangıcı için ise 1 Eylül 2020'nin belirlendiği duyuruldu. İtalya Kupası finalinin de en geç 31 Ağustos'ta oynanacağı ifade ediliyor.
PLAY-OFF VE PLAY-OUT SİSTEMİ DEVREYE GİRECEK
Federasyon corona virüsü salgının yeniden tehdit edici boyuta ulaşması halinde de planını belirledi. Eğer ligler planlandığı gibi oynanamazsa ve yeni bir erteleme olursa play-off ve play-out sisteminin devreye sokulacağı ifade edildi.
İtalya Futbol Federasyonu liglerin kaderini, 28 Mayıs günü yapılacak toplantının ardından resmen açıklayacak.
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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