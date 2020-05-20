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20 Mayıs 2020, Çarşamba
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'dan flaş lig kararı! Play-off...

İtalya'dan flaş lig kararı! Play-off...

, corona virüsü nedeniyle ertelenen liglerden Serie A, Serie B ve Serie C'nin haziran ayında başlayabileceğini açıkladı. Söz konusu liglerin yeniden ertelenmesi durumunda ise play-off ve play-out sisteminin devreye gireceği belirtildi.

Corona virüsü nedeniyle liglerin ertelendiği 'da futbolun geleceği masaya yatırılırken, yapılan toplantıda flaş kararlar alındı.

İtalya ; Serie A, Serie B ve Serie C'nin haziran ayında kaldığı yerden başlayabileceğini ancak Serie D ve amatör liglerin oynanmayacağını açıkladı.

EN GEÇ 20 AĞUSTOS'TA LİG BİTECEK

İtalya'da ligler için planlanan bitiş tarihi 20 Ağustos olarak belirlenirken, 2020-2021 sezonunun başlangıcı için ise 1 Eylül 2020'nin belirlendiği duyuruldu. İtalya Kupası finalinin de en geç 31 Ağustos'ta oynanacağı ifade ediliyor.

PLAY-OFF VE PLAY-OUT SİSTEMİ DEVREYE GİRECEK

Federasyon corona virüsü salgının yeniden tehdit edici boyuta ulaşması halinde de planını belirledi. Eğer ligler planlandığı gibi oynanamazsa ve yeni bir erteleme olursa play-off ve play-out sisteminin devreye sokulacağı ifade edildi.

İtalya Federasyonu liglerin kaderini, 28 Mayıs günü yapılacak toplantının ardından resmen açıklayacak.

  1. 20.05.2020
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