Sampdoria iyileşti! - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
24 Nisan 2020, Cuma
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iyileşti!

Sampdoria iyileşti!

 Serie A takımlarından , koronavirüse yakalanan futbolcularının tamamının hastalığı atlattığını, oyuncuların son testlerinin negatif çıktığı duyurdu.

Serie A takımlarından , koronavirüse yakalanan futbolcularının tamamının hastalığı atlattığını, oyuncuların son testlerinin negatif çıktığı duyurdu. İtalyan ekibinde Gabbiadini, Ekdal, Antonino La Gumina, Thorsby, Jankto, Depaoli ve Bereszynski'nin testleri pozitif çıkmıştı.

  1. 24.4.2020
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