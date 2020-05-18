Son dakika: İtalya'dan flaş karar! Ligler 14 Haziran'a kadar durduruldu
Son dakika haberleri... İtalya Futbol Federasyonu, en az 14 Haziran'a dek ülkedeki tüm sportif faaliyetlerin durdurulduğunu ve liglerin bu tarihe dek oynanmayacağını açıkladı.
Corona virüsü salgınının Avrupa'da en çok görüldüğü ülkelerden biri olan İtalya'da futbolun geleceği merak edilirken, konuyla ilgili resmi açıklama geldi.
İtalya Futbol Federasyonu, en az 14 Haziran'a dek ülkedeki tüm sportif faaliyetlerin durdurulduğunu ve liglerin bu tarihe kadar oynanmayacağını açıkladı.
İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesi Başkanı Giovanni Malago, geçtiğimiz günlerde Serie A'nın 13 Haziran'da başlama ihtimalinin %99 olduğunu söylemişti.
- 18.05.2020
- Güncelleme: 19.05.2020 00:17
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: İtalya'dan flaş karar! Ligler 14 Haziran'a kadar durduruldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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