İtalya'dan yeni senaryo! Ligler ne zaman başlayacak?
Corona virüsü salgınından en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden biri olan İtalya'da ertelenen liglerin ne zaman başlayacağı merak konusu olmuştu. İtalya Futbol Federasyonu yapılan yeni takvim çalışmalarında İtalya Kupası Yarı Final rövanş mücadelelerinin 27-28 Mayıs'ta oynanması üzerinde bir senaryo hazırlığında olunduğu öğrenildi.
Tüm dünyada etkisini gösteren ve futbolu da vuran corona virüsü salgını sonrası liglere ara veren Avrupa ülkeleri, yavaş yavaş yeni takvimler üzerinde toplantılar yapmaya başladı.
İtalya Futbol Federasyonu da yeni takvim için senaryoları masaya yatırdı. Geçtiğimiz günlerde İtalya Sağlık Bakanı İtalya'da liglerin oynanmaması gerektiğini belirten bir açıklama yapmış, İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina da, "İtalya'da normal hayata dönüldüğünde futbol da başlayacaktır.
Bir kez daha tekrar ediyorum, lig mutlaka oynanmalı. Buna ihtiyaç var. Ama bunun zamanı da var" açıklamasını yapmıştı. Korona virüs salgınının yüksek seyrettiği ülkelerin başında gelen İtalya'da yeni futbol takvimi için çalışamalar da başladı. Lig konseyinin yaptığı toplantı sonunda çıkan ilk planlama ise futbola 'İtalya Kupası' ile başlamak. Lig konseyi yetkilileri, kupada 12 Şubat'ta oynanan Inter - Napoli ve 13 Şubat'ta oynanan Milan - Juventus müsabakalarının rövanşlarının 27-28 Mayıs'ta oynanması üzerinde bir rapor hazırladı. Önümüzdeki hafta yapılacak bir toplantıda tartışılacak olan yeni takvim sonrası İtalya'da futbolun ne zaman başlayacağının resmiyet kazanması bekleniyor.
İtalya Kupası yarı final rövanş mücadelelerinin normal şartlarda 4 Mart'ta Juventus - Milan ve 5 Mart'ta Napoli - Inter arasında oynanması gerekiyordu.
- 16.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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