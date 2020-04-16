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16 Nisan 2020, Perşembe
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'dan yeni senaryo! Ligler ne zaman başlayacak?

İtalya'dan yeni senaryo! Ligler ne zaman başlayacak?

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden biri olan 'da ertelenen liglerin ne zaman başlayacağı merak konusu olmuştu. İtalya yapılan yeni takvim çalışmalarında İtalya Kupası Yarı Final rövanş mücadelelerinin 'ta oynanması üzerinde bir senaryo hazırlığında olunduğu öğrenildi.

Tüm dünyada etkisini gösteren ve futbolu da vuran corona virüsü salgını sonrası liglere ara veren Avrupa ülkeleri, yavaş yavaş yeni takvimler üzerinde toplantılar yapmaya başladı.

da yeni takvim için senaryoları masaya yatırdı. Geçtiğimiz günlerde İtalya Sağlık Bakanı İtalya'da liglerin oynanmaması gerektiğini belirten bir açıklama yapmış, İtalya Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina da, "İtalya'da normal hayata dönüldüğünde futbol da başlayacaktır.

Bir kez daha tekrar ediyorum, lig mutlaka oynanmalı. Buna ihtiyaç var. Ama bunun zamanı da var" açıklamasını yapmıştı. Korona virüs salgınının yüksek seyrettiği ülkelerin başında gelen İtalya'da yeni futbol takvimi için çalışamalar da başladı. Lig konseyinin yaptığı toplantı sonunda çıkan ilk planlama ise futbola 'İtalya Kupası' ile başlamak. Lig konseyi yetkilileri, kupada 12 Şubat'ta oynanan Inter - ve 13 Şubat'ta oynanan Milan - müsabakalarının rövanşlarının 'ta oynanması üzerinde bir rapor hazırladı. Önümüzdeki hafta yapılacak bir toplantıda tartışılacak olan yeni takvim sonrası İtalya'da futbolun ne zaman başlayacağının resmiyet kazanması bekleniyor.

İtalya Kupası yarı final rövanş mücadelelerinin normal şartlarda 4 Mart'ta Juventus - Milan ve 5 Mart'ta Napoli - Inter arasında oynanması gerekiyordu.

  1. 16.04.2020
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