Sinisa Mihajlovic: Ibrahimovic Milan'dan ayrılacak

Corona virüsü nedeniyle ülkesi İsveç'te bulunan ve hissedarı olduğu Hammarby takımıyla idmanlara çıkan Zlatan Ibrahimovic'in gelecek sezon hangi takımda forma giyeceğine dair flaş bir iddia ortaya atıldı.

Serie A ekibi Bologna'nın teknik direktörü Sinisa Mihajlovic, Sırp televizyonuna yaptığı açıklamada İsveçli yıldızın gelecek sezon Milan'dan ayrılacağını belirtti.

"YA BOLOGNA YA İSVEÇ"

Tecrübeli teknik adam, Ibra'nın sıradaki durağı için; "Ibrahimovic birkaç gün önce beni aradı. Yaz aylarında ne yapacağına karar verecek. Kesin olarak Milan'da kalmayacak. Seçenekleri arasında bize gelmesi ya da ülkesine dönmesi kalıyor" dedi.