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17 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler İtalya Serie A Ünlü teknik adamdan flaş iddia! Ibrahimovic...

: Ibrahimovic Milan'dan ayrılacak

Sinisa Mihajlovic: Ibrahimovic Milan'dan ayrılacak

İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'nın , Milan'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic hakkında flaş bir açıklamada bulundu. Sırp teknik adam, İsveçli yıldızın gelecek sezon Milano ekibinden ayrılacağı iddiasında bulundu.

Corona virüsü nedeniyle ülkesi 'te bulunan ve hissedarı olduğu Hammarby takımıyla idmanlara çıkan Zlatan Ibrahimovic'in gelecek sezon hangi takımda forma giyeceğine dair flaş bir iddia ortaya atıldı.

Serie A ekibi Bologna'nın , Sırp televizyonuna yaptığı açıklamada İsveçli yıldızın gelecek sezon Milan'dan ayrılacağını belirtti.

"YA BOLOGNA YA İSVEÇ"
Tecrübeli teknik adam, Ibra'nın sıradaki durağı için; "Ibrahimovic birkaç gün önce beni aradı. Yaz aylarında ne yapacağına karar verecek. Kesin olarak Milan'da kalmayacak. Seçenekleri arasında bize gelmesi ya da ülkesine dönmesi kalıyor" dedi.

  1. 18.05.2020
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