Sinisa Mihajlovic: Ibrahimovic Milan'dan ayrılacak
İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'nın teknik direktörü Sinisa Mihajlovic, Milan'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic hakkında flaş bir açıklamada bulundu. Sırp teknik adam, İsveçli yıldızın gelecek sezon Milano ekibinden ayrılacağı iddiasında bulundu.
Corona virüsü nedeniyle ülkesi İsveç'te bulunan ve hissedarı olduğu Hammarby takımıyla idmanlara çıkan Zlatan Ibrahimovic'in gelecek sezon hangi takımda forma giyeceğine dair flaş bir iddia ortaya atıldı.
Serie A ekibi Bologna'nın teknik direktörü Sinisa Mihajlovic, Sırp televizyonuna yaptığı açıklamada İsveçli yıldızın gelecek sezon Milan'dan ayrılacağını belirtti.
"YA BOLOGNA YA İSVEÇ"
Tecrübeli teknik adam, Ibra'nın sıradaki durağı için; "Ibrahimovic birkaç gün önce beni aradı. Yaz aylarında ne yapacağına karar verecek. Kesin olarak Milan'da kalmayacak. Seçenekleri arasında bize gelmesi ya da ülkesine dönmesi kalıyor" dedi.
- 18.05.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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