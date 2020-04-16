Sampdoria Başkanı açıkladı! "Aşı için kobay olurum" - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
16 Nisan 2020, Perşembe
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Haberler İtalya Serie A Kulüp Başkanı duyurdu! "Aşı için kobay olurum"

Başkanı açıkladı! "Aşı için kobay olurum"

Sampdoria Başkanı açıkladı! "Aşı için kobay olurum"

Corona virüsü salgını bütün dünyayı olumsuz yönde etkilerken, Başkanı 'dan gündem yaratan açıklamalar geldi. Ferrero futbolu çok özlediğini söylerken, ''Eğer tekrar futbola dönme şansımız olursa aşı için gönüllü olarak kobay olurum'' ifadelerini kullandı.

Başkanı , corona virüs salgını hakkında açıklamalarda bulundu. Futbola tekrar geri dönmelerinin mümkün olması durumunda her türlü fedakarlığa hazır olduğunu belirten Başkan Ferrero, "Eğer tekrar futbola dönme şansımız olursa, yani tekrar sağlıklı bir biçimde oynayabileceğimiz anlamına gelirse aşı için ben gönüllü kobay olurum" ifadelerini kullandı.

  1. 16.04.2020
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