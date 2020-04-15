Lazio'dan federasyona mahkeme resti! - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
15 Nisan 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İtalya Serie A Lazio'dan federasyona mahkeme resti!

'dan federasyona mahkeme resti!

Lazio'dan federasyona mahkeme resti!

Corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan Serie A'nın geleceği hakkında 'dan flaş bir açıklama geldi. Başkent ekibinin basın sözcüsü , ligin tamamlanamaması halinde konunun mahkemeye taşınacağını belirtip federasyonu uyardı.

Corona virüsü nedeniyle süresiz askıya alınan Serie A'nın ne zaman başalyacağı merak konusu olurken, ligde 'un 1 puan arkasında 2. sırada bulunan 'dan flaş bir açıklama geldi. Federasyona uyarılarda bulunan Roma ekibinin basın sözcüsü , sezonun tamamlanmaması halinde birçok kulübün mahkemeye gidebileceğini belirtti.

Diaconale, TMW Radio'ya yaptığı açıklamada, gerekli sağlık koşullarının sağlanması durumunda futbola yeniden devam edilebileceğini belirtti.

Futbolculara maçlara çıkmadan önce corona virüsü testi yapılmasını öneren Diaconale, "Oyuncular sağlık ekipmanlarının bulunduğu bir kamp içerisinde yaşayabilirler. Bu şekilde onları izole edip yayılmayı önleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Sezonun sahada tamamlanması gerektiğini vurgulayan Diaconale, "Eğer bu sezon doğal yollarla sonuçlanmazsa gelecek sezon da mahvolacak ve konu mahkemelere taşınacak." yorumunda bulundu.

İtalya Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina, liglere mayısta devam edilmesini umduğunu belirtmişti.

  1. 15.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Lazio'dan federasyona mahkeme resti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA