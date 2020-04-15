Lazio'dan federasyona mahkeme resti!
Corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan İtalya Serie A'nın geleceği hakkında Lazio'dan flaş bir açıklama geldi. Başkent ekibinin basın sözcüsü Arturo Diaconale, ligin tamamlanamaması halinde konunun mahkemeye taşınacağını belirtip federasyonu uyardı.
Corona virüsü nedeniyle süresiz askıya alınan İtalya Serie A'nın ne zaman başalyacağı merak konusu olurken, ligde Juventus'un 1 puan arkasında 2. sırada bulunan Lazio'dan flaş bir açıklama geldi. Federasyona uyarılarda bulunan Roma ekibinin basın sözcüsü Arturo Diaconale, sezonun tamamlanmaması halinde birçok kulübün mahkemeye gidebileceğini belirtti.
Diaconale, TMW Radio'ya yaptığı açıklamada, gerekli sağlık koşullarının sağlanması durumunda futbola yeniden devam edilebileceğini belirtti.
Futbolculara maçlara çıkmadan önce corona virüsü testi yapılmasını öneren Diaconale, "Oyuncular sağlık ekipmanlarının bulunduğu bir kamp içerisinde yaşayabilirler. Bu şekilde onları izole edip yayılmayı önleyebiliriz." ifadelerini kullandı.
Sezonun sahada tamamlanması gerektiğini vurgulayan Diaconale, "Eğer bu sezon doğal yollarla sonuçlanmazsa gelecek sezon da mahvolacak ve konu mahkemelere taşınacak." yorumunda bulundu.
İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina, liglere mayısta devam edilmesini umduğunu belirtmişti.
- 15.04.2020
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