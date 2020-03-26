‘Devam’ dedi - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
26 Mart 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İtalya Serie A ‘Devam’ dedi

‘Devam’ dedi

‘Devam’ dedi

İtalyanların efsane ismi bu sezon sonunda kariyerini noktalamayı planlıyordu.

İtalyanların efsane ismi bu sezon sonunda kariyerini noktalamayı planlıyordu. Ancak EURO 2020 ertelenince o da jübile kararından vazgeçti. 42 yaşındaki eldiven son kez Avrupa Şampiyonası'nda boy göstermek istiyor. Bu sebeple kariyerini 1 yıl daha sürdüreceğini açıkladı.

  1. 26.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Devam’ dedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN