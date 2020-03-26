‘Devam’ dedi

İtalyanların efsane ismi Gianluigi Buffon bu sezon sonunda kariyerini noktalamayı planlıyordu. Ancak EURO 2020 ertelenince o da jübile kararından vazgeçti. 42 yaşındaki eldiven son kez Avrupa Şampiyonası'nda boy göstermek istiyor. Bu sebeple kariyerini 1 yıl daha sürdüreceğini açıkladı.