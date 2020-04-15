Parma da futbolcu ve teknik ekibin maaşlarında indirime gidiyor - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
15 Nisan 2020, Çarşamba
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Haberler İtalya Serie A Serie A'da bir maaş kesintisi daha! Juventus'un ardından...

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Parma da futbolcu ve teknik ekibin maaşlarında indirime gidiyor

Son dakika corona virüsü haberleri... A ekiplerinden , yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle gidileceğini duyurdu. Daha önce da maaşlarda indirime gitmişti. İşte detaylar...

A ekiplerinden , yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle gidileceğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, salgının getirdiği ekonomik zorluklar vurgulanarak, "Mevcut koşullar nedeniyle takım oyuncuları ve teknik heyet yıllık maaşlarında kesinti yapılmasını oybirliğiyle kabul etmiştir." ifadelerine yer verildi.

Parma, 'un ardından maaşlarda indirime giden ikinci Serie A takımı oldu.

Serie A ekipleri, futbolcu ve teknik direktör ücretlerinde kesinti yapılması yönünde anlaşmaya varmıştı.

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  1. 15.04.2020
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