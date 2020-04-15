Son dakika corona virüsü haberleri... İtalya Serie A ekiplerinden Parma, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle futbolcu ve teknik ekibin maaşlarında indirime gidileceğini duyurdu. Daha önce Juventus da maaşlarda indirime gitmişti. İşte detaylar...
İtalya Serie A ekiplerinden Parma, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle futbolcu ve teknik ekibin maaşlarında indirime gidileceğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, salgının getirdiği ekonomik zorluklar vurgulanarak, "Mevcut koşullar nedeniyle takım oyuncuları ve teknik heyet yıllık maaşlarında kesinti yapılmasını oybirliğiyle kabul etmiştir." ifadelerine yer verildi.
Parma, Juventus'un ardından maaşlarda indirime giden ikinci Serie A takımı oldu.
Serie A ekipleri, futbolcu ve teknik direktör ücretlerinde kesinti yapılması yönünde anlaşmaya varmıştı.
- 15.04.2020
- Son dakika: İskoçya'da alt ligler corona virüsü nedeniyle iptal edildi
- Parma da futbolcu ve teknik ekibin maaşlarında indirime gidiyor
- Başakşehir'in rakibine ceza şoku! Rövanşta yok
- VakıfBank Voleybol Takımı oyuncusu Haak: Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak istiyorum
- Arsenal'den büyük fedakarlık! 12 ay boyunca...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Parma da futbolcu ve teknik ekibin maaşlarında indirime gidiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.