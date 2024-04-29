KOTON HALKA ARZ | KOTON halka arz kaç lot verir, talep toplama tarihleri, eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var?

KOTON HALKA ARZ | Türkiye'nin moda markalarından Koton halka arz oluyor. 1988 yılında İstanbul'da açılan mağazayla üretime başlayan marka, bugün yurtiçinde 241, yurtdışında 196 olmak üzere toplam 437 mağazada, dünya genelinde ise 1000'den fazla toptan ve perakende satış noktasında faaliyetlerini sürdürüyor. Peki KOTON halka arz kaç lot verir, talep toplama tarihleri, eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var? işte detaylar...

KOTON HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ NE ZAMAN?

Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş.'nin talep toplama tarihleri 30 Nisan - 2-3 Mayıs 2024 olarak belirlendi.

KOTON HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) - Bireysel Yatırımcı Grubu

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2.1 Milyon katılım ~ 55 Lot (1677 TL) 2.5 Milyon katılım ~ 47 Lot (1433 TL) 2.9 Milyon katılım ~ 40 Lot (1220 TL) 3.3 Milyon katılım ~ 35 Lot (1067 TL) 3.7 Milyon katılım ~ 32 Lot (976 TL) 4.1 Milyon katılım ~ 29 Lot (884 TL) 4.5 Milyon katılım ~ 26 Lot (793 TL) 4.9 Milyon katılım ~ 24 Lot (732 TL)

KOTON HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek olan Koton, Yıldız Pazar'da işlem görecek.

KOTON HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Al Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Konsorsiyum - Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Konsorsiyum - Akbank T.A.Ş.

Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolubank A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Bank A.Ş.

Colendi Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

DenizBank A.Ş.

Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Bank A.Ş.

Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Konsorsiyum - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Konsorsiyum - Türkiye İş Bankası A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Finansbank A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank T.A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odea Bank A.Ş.

Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Teb A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

NOT: Yukarıda yazılı bilgilerin tamamı Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. tarafından 'halka arz' için yayımlanan İzahnameden alınmış olup yatırıp tavsiyesi değildir!