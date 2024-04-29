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TOKİ 33 İLDE KDV'SİZ ARSA SATIŞI | Yüzde 25 peşinat, 48 ay vadeli - İşte başvuru tarihleri ve şartlar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 33 ildeki 372 muhtelif arsayı açık artırmayla satışa sunacak. Yüzde 25 peşinat, 48 ay vade ve KDV’den muaf şekilde açık artırmayla satılacak arsalar hakkında arama motorlarında araştırmalar hız kazandı. Peki TOKİ KDV'siz arsa satışı hangi illerde? Başvuru tarihleri ve şartları nedir? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 12:10 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 12:30
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TOKİ 33 İLDE KDV'SİZ ARSA SATIŞI | Yüzde 25 peşinat, 48 ay vadeli - İşte başvuru tarihleri ve şartlar

TOKİ 33 İLDE KDV'SİZ ARSA SATIŞI | 33 ilde konut, ticaret, sanayi ve turizm tesis alanı alanları niteliğindeki 372 arsayı açık artırmayla satacak olan TOKİ'nin satışı için nefesler tutuldu. Konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı, gemi söküm ve plansız niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat, 48 ay vade ve KDV'den muaf şekilde açık artırmayla sahip olunabilecek. Peki TOKİ KDV'siz arsa satışı hangi illerde? Başvuru tarihleri ve şartları nedir?

TOKİ KDV'SİZ ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE?

Muhammen bedeli 15.639.298.931-₺ olan yaklaşık 1.996.774 m2 büyüklüğündeki 372 arsa, açık artırmayla şu illerde satılacak:

  • Adana
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Ankara
  • Antalya
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bitlis
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çorum
  • Diyarbakır
  • Eskişehir
  • Elazığ
  • Hatay
  • İstanbul
  • İzmir
  • Karabük
  • Kocaeli
  • Konya
  • Malatya
  • Mersin
  • Muş
  • Muğla
  • Niğde
  • Sakarya
  • Samsun
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Uşak
  • Yalova

TOKİ KDV'SİZ ARSA SATIŞI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Açık artırma, 8 Mayıs 2024 Çarşamba ve 9 Mayıs 2024 Perşembe günleri 10:30 saatlerinde iki ayrı oturum halinde yapılacak. Oturumlar, TOKİ İstanbul Hizmet Binası ve Holiday Inn Otel ve Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de "www.emlakmuzayede.com.tr" adresinden teklif verilebilecek.

TOKİ 372 MUHTELİF ARSA SATIŞI ONLINE MÜZAYEDE İÇİN TIKLAYIN

TOKİ KDV'SİZ ARSA SATIŞI BAŞVURU ŞARTLARI NE?

Açık Artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, katılım teminatı olarak toplantı öncesinde EMLAK YÖNETİM Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin Halk Bankası Şubesi IBAN(TR29 0001 2009 8780 0010 2608 02) no.lu TL hesabına teminatı ödemeleri gerekmektedir.

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