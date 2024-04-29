TOKİ 33 İLDE KDV'SİZ ARSA SATIŞI | Yüzde 25 peşinat, 48 ay vadeli - İşte başvuru tarihleri ve şartlar

TOKİ 33 İLDE KDV'SİZ ARSA SATIŞI | 33 ilde konut, ticaret, sanayi ve turizm tesis alanı alanları niteliğindeki 372 arsayı açık artırmayla satacak olan TOKİ'nin satışı için nefesler tutuldu. Konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı, gemi söküm ve plansız niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat, 48 ay vade ve KDV'den muaf şekilde açık artırmayla sahip olunabilecek. Peki TOKİ KDV'siz arsa satışı hangi illerde? Başvuru tarihleri ve şartları nedir?

TOKİ KDV'SİZ ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE?

Muhammen bedeli 15.639.298.931-₺ olan yaklaşık 1.996.774 m2 büyüklüğündeki 372 arsa, açık artırmayla şu illerde satılacak:

Adana

Afyonkarahisar

Ağrı

Aksaray

Ankara

Antalya

Aydın

Balıkesir

Bitlis

Bursa

Çanakkale

Çorum

Diyarbakır

Eskişehir

Elazığ

Hatay

İstanbul

İzmir

Karabük

Kocaeli

Konya

Malatya

Mersin

Muş

Muğla

Niğde

Sakarya

Samsun

Şanlıurfa

Şırnak

Tekirdağ

Uşak

Yalova

TOKİ KDV'SİZ ARSA SATIŞI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Açık artırma, 8 Mayıs 2024 Çarşamba ve 9 Mayıs 2024 Perşembe günleri 10:30 saatlerinde iki ayrı oturum halinde yapılacak. Oturumlar, TOKİ İstanbul Hizmet Binası ve Holiday Inn Otel ve Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de "www.emlakmuzayede.com.tr" adresinden teklif verilebilecek.

TOKİ 372 MUHTELİF ARSA SATIŞI ONLINE MÜZAYEDE İÇİN TIKLAYIN

TOKİ KDV'SİZ ARSA SATIŞI BAŞVURU ŞARTLARI NE?

Açık Artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, katılım teminatı olarak toplantı öncesinde EMLAK YÖNETİM Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin Halk Bankası Şubesi IBAN(TR29 0001 2009 8780 0010 2608 02) no.lu TL hesabına teminatı ödemeleri gerekmektedir.