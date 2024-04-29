ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2024 Nisan ayı enflasyon rakamları, beklenti anketi ve tahminler

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | Tüketicilerin satın alma gücünü belirleyen enflasyon, para arzının artması), talep artışı, arz kısıtlamaları, döviz kurlarındaki dalgalanmalar gibi birçok etkileyici unsur sonucunda her ay düzenli olarak TÜİK tarafından açıklanmaktadır. Ülkemizde asgari ücret zammından emekli maaşına, kira zam oranından memur maaş farkına kadar birçok kaleme etki eden enflasyonun Nisan ayında yüzde kaç olacağı merak ediliyor. İşte detaylar...

2024 NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Her ayın 3. günü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon rakamlarında, Nisan ayı verileri, 3 Mayıs Cuma günü kamuoyu ile paylaşılacak.

2024 MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI

2024 Mart ayı itibariyle bir aylık enflasyon yüzde 3,16 oranında, oniki aylık enflasyon yüzde 68,50 oranında ve yıllık ortalama enflasyon ise yüzde 57,50 oranında artış göstermiştir.

2024 NİSAN AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ VE TAHMİNLER

2024 yılı Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcı tarafından yanıtlandı. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,19 iken, bu anket döneminde yüzde 44,16 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 36,70 iken, bu anket döneminde yüzde 35,17 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,67 ve yüzde 22,05 olarak gerçekleşmiştir.

12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

2024 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 36,36 olasılıkla yüzde 30,00 – 33,99 aralığında, yüzde 38,96 olasılıkla yüzde 34,00 – 37,99 aralığında, yüzde 13,30 olasılıkla ise yüzde 38,00 - 41,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler (2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 32,81'inin beklentilerinin yüzde 30,00 – 33,99 aralığında, yüzde 34,38'inin beklentilerinin yüzde 34,00 – 37,99 aralığında, yüzde 20,31'inin beklentilerinin yüzde 38,00 – 41,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

24 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

2024 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 28,70 olasılıkla yüzde 16,00 – 20,99 aralığında, yüzde 52,52 olasılıkla yüzde 21,00 – 25,99 aralığında, yüzde 9,08 olasılıkla ise yüzde 26,00 – 30,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir. Aynı anket döneminde nokta tahminler(2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 33,93'ünün beklentilerinin yüzde 16,00 - 20,99 aralığında, yüzde 42,86'sının

beklentilerinin yüzde 21,00 – 25,99 aralığında, yüzde 12,50'sinin beklentilerinin yüzde 26,00 – 30,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

Faiz Beklentileri

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45,82 iken, bu anket döneminde yüzde 51,43 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 45,00 iken, bu anket döneminde yüzde 50,00 olarak gerçekleşmiştir.

Döviz Kuru Beklentileri

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 40,53 TL iken, bu anket döneminde 40,01 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 42,79 TL iken, bu anket döneminde 42,47 TL olarak gerçekleşmiştir.

GSYH Büyüme Beklentileri

Katılımcıların GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 3,3 olarak gerçekleşmiştir. GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,8 iken, bu anket döneminde yüzde 3,7 olarak gerçekleşmiştir.