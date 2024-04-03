KİRA ARTIŞ ORANI MART AYI SON DAKİKA | 2024 Nisan ayı kira zammı ne kadar oldu?

NİSAN 2024 KİRA ARTIŞ ORANI | Mart ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte güncellendi. Bu güncel veriler arasında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yer alıyor. Kira zammı ise en çok merak edilen konulardan biri olarak öne çıkıyor. Arama motorlarında Nisan ayı kira artış oranı yüzdesi ve kira artış oranının nasıl hesaplandığı gibi sorular, kira artışıyla ilgilenenler tarafından araştırılıyor. İşte 2024 Nisan ayı kira artış oranı ve hesaplama detayları...

MART AYI ENFLASYON VERİLERİ

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, 2024 yılı Mart ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %68,50, aylık %3,16 arttı.

Kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek. Bu kapsamda, 1 Temmuz 2024 tarihine kadar olan sürede yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.

YÜZDE 25 KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Siz de mecvut kiranıza yapılacak zammı yüzde yirmi beşlik orana göre hesaplamak isterseniz;

Önce var olan kira tutarınız ile 25'i çarpıp, sonrasında çıkan tutarı 100'e bölebilirsiniz.

Elde ettiğiniz meblağ kira artış miktarınız olacaktır. Bu miktarı, var olan kiranız ile toplayarak zamlı kiranızı öğrenebilirsiniz.

Örnek konut kirası: 3.000 TL

Kira artış oranı: %25

Nisan ayı kira artış tutarı: 750 TL

Nisan ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 3.750 TL

Örnek konut kirası: 5.000 TL

Kira artış oranı: %25

Nisan ayı kira artış tutarı: 1.250 TL

Nisan ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 6.250 TL

Örnek konut kirası: 7.000 TL

Kira artış oranı: %25

Nisan ayı kira artış tutarı: 1.750 TL

Nisan ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 8.750 TL

Örnek konut kirası: 10.000 TL

Kira artış oranı: %25

Nisan ayı kira artış tutarı: 2.500 TL

Nisan ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 12.500 TL

Örnek konut kirası: 12.000 TL

Kira artış oranı: %25

Nisan ayı kira artış tutarı: 3.000 TL

Nisan ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 15.000 TL

Örnek konut kirası: 13.000 TL

Kira artış oranı: %25

Nisan a yı kira artış tutarı: 3.250 TL

Nisan ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 16.250 TL

Örnek konut kirası: 14.000 TL

Kira artış oranı: %25

Nisan ayı kira artış tutarı: 3.500 TL

Nisan ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 17.500 TL

Örnek konut kirası: 15.000 TL