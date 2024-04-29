Aston Villa - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Aston Villa - Olympiakos maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Aston Villa ile Olympiakos karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Aston Villa - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

ASTON VILLA - OLYMPIAKOS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Aston Villa - Olympiakos maçı 2 Nisan Perşembe günü TSİ 22:00'de EXXEN'de canlı yayınlanacak.