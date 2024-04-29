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Roma - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Roma ile Bayer Leverkusen karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Roma - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 11:16
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Roma - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Roma - Bayer Leverkusen maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Roma ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Roma - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ROMA - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Roma - Bayer Leverkusen maçı 2 Mayıs Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

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