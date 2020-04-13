Cristiano Ronaldo çalışmalarına çocuklarıyla devam ediyor
Son dakika corona virüsü haberleri… Corona virüsünden dolayı ara verilen arayı iyi değerlendiren Cristiano Ronaldo, evinde hem idmanlarına devam ediyor hem de çocuklarıyla eğleniyor. İşte o görüntüler…
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