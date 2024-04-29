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Marsilya - Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Marsilya ile Atalanta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Marsilya - Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 10:53 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 11:00
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Marsilya - Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Marsilya - Atalanta maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Marsilya ile Atalanta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Marsilya - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MARSİLYA - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Marsilya - Atalanta maçı 2 Mayıs Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

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