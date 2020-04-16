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16 Nisan 2020, Perşembe
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Haberler İtalya Serie A Inter'den anlamlı hareket! Tam 1 milyon...

devi , 1 milyon maske bağışladı

İtalyan devi Inter, 1 milyon maske bağışladı

'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra Avrupa'ya da yayılan corona virüsü 'da da etkisini ciddi şekilde hissettirmişti. devi 'de bu zorlu süreçte bağışlarına devam ediyor. Daha önce 300 bin maske bağışlayan Inter bu kez 1 milyon maske bağışında bulundu.

Serie A takımlarından , yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bir milyon koruyucu maske bağışında bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, ilk etapta 200 bin maskenin İtalya'nın çeşitli bölgelerine gönderildiği ve kalan kısmının da önümüzdeki haftalarda dağıtılacağı belirtildi.

BAĞIŞ MİKTARI 658 BİN EURO

Inter'in corona virüsüyle mücadeleye destek için başlattığı kampanyada ise bağış miktarının 658 bin Euro'ya ulaştığı kaydedildi.

ekibi daha önce de 300 bin maske ve sağlık ekipmanı bağışlamıştı.

  1. 16.04.2020
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