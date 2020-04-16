İtalyan devi Inter, 1 milyon maske bağışladı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra Avrupa'ya da yayılan corona virüsü İtalya'da da etkisini ciddi şekilde hissettirmişti. İtalyan devi Inter'de bu zorlu süreçte bağışlarına devam ediyor. Daha önce 300 bin maske bağışlayan Inter bu kez 1 milyon maske bağışında bulundu.
İtalya Serie A takımlarından Inter, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bir milyon koruyucu maske bağışında bulundu.
Kulüpten yapılan açıklamada, ilk etapta 200 bin maskenin İtalya'nın çeşitli bölgelerine gönderildiği ve kalan kısmının da önümüzdeki haftalarda dağıtılacağı belirtildi.
BAĞIŞ MİKTARI 658 BİN EURO
Inter'in corona virüsüyle mücadeleye destek için başlattığı kampanyada ise bağış miktarının 658 bin Euro'ya ulaştığı kaydedildi.
İtalyan ekibi daha önce de 300 bin maske ve sağlık ekipmanı bağışlamıştı.
- 16.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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