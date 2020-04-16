İtalyan devi Inter, 1 milyon maske bağışladı

İtalya Serie A takımlarından Inter, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bir milyon koruyucu maske bağışında bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, ilk etapta 200 bin maskenin İtalya'nın çeşitli bölgelerine gönderildiği ve kalan kısmının da önümüzdeki haftalarda dağıtılacağı belirtildi.

BAĞIŞ MİKTARI 658 BİN EURO

Inter'in corona virüsüyle mücadeleye destek için başlattığı kampanyada ise bağış miktarının 658 bin Euro'ya ulaştığı kaydedildi.

İtalyan ekibi daha önce de 300 bin maske ve sağlık ekipmanı bağışlamıştı.