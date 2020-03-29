İlkay Gündoğan'dan flaş Liverpool açıklaması: Şampiyon yapılırsa rahatsız olmam
Manchester City'nin Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan'dan gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. İlkay, Premier Lig'de şampiyonluğun Liverpool'a verilmesinin kendisini rahatsız etmeyeceğini söyledi.
Manchester City'nin Türk asllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan, corona virüsü sebebiyle askıya alınan Premier Lig'de şampiyonluğun Liverpool'a verilmesinin kendisini rahatsız etmeyeceğini söyledi.
"SORUN OLMAZ"
ZDF'ye konuşan İlkay Gündoğan, ligin tamamlanamayıp sezonun şu anki haliyle tescil edilme ihtimali ile ilgili şampiyonluğun Liverpool'a verilebileceğini söyledi. İlkay açıklamasında, "Şimdiye kadar bu gündeme gelmedi ama elbette Liverpool'un şampiyon ilan edilmesi sorun olmaz. Biraz sportmen olmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Havaların çok güzel olmasına rağmen karantina sebebiyle evinden çıkamadığını söyleyen Gündoğan, "Sokağa çıkıp 15 dakika bile yürümekten korkuyoruz. Corona virüsü ciddiye almak gerekiyor. Kolay bir mücadele içinde değiliz." sözlerini sarf etti.
- 30.03.2020
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İlkay Gündoğan'dan flaş Liverpool açıklaması: Şampiyon yapılırsa rahatsız olmam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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