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29 Mart 2020, Pazar
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Haberler İngiltere Premier Lig İlkay Gündoğan'dan flaş Liverpool itirafı!

'dan flaş açıklaması: Şampiyon yapılırsa rahatsız olmam

İlkay Gündoğan'dan flaş Liverpool açıklaması: Şampiyon yapılırsa rahatsız olmam

'nin Türk asıllı Alman futbolcusu 'dan gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. İlkay, 'de şampiyonluğun 'a verilmesinin kendisini rahatsız etmeyeceğini söyledi.

'nin Türk asllı Alman futbolcusu , corona virüsü sebebiyle askıya alınan 'de şampiyonluğun 'a verilmesinin kendisini rahatsız etmeyeceğini söyledi.

"SORUN OLMAZ"

ZDF'ye konuşan İlkay Gündoğan, ligin tamamlanamayıp sezonun şu anki haliyle tescil edilme ihtimali ile ilgili şampiyonluğun Liverpool'a verilebileceğini söyledi. İlkay açıklamasında, "Şimdiye kadar bu gündeme gelmedi ama elbette Liverpool'un şampiyon ilan edilmesi sorun olmaz. Biraz sportmen olmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Havaların çok güzel olmasına rağmen karantina sebebiyle evinden çıkamadığını söyleyen Gündoğan, "Sokağa çıkıp 15 dakika bile yürümekten korkuyoruz. Corona virüsü ciddiye almak gerekiyor. Kolay bir mücadele içinde değiliz." sözlerini sarf etti.

  1. 30.03.2020
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