Haberler Fransa Ligue 1 Paris Saint-Germain 6-1 Angers | MAÇ SONUCU

Saint-Germain 6-1 Angers | MAÇ SONUCU

Dünyanın önde gelen liglerinden 1'in 6. haftasında Saint-Germain sahasında Angers'i ağırladı. Paris ekibi rakibini 6-1 gibi ney bir skorla geçerek puanını 12'ye yükseltti.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 01:40
Paris Saint-Germain 6-1 Angers | MAÇ SONUCU

1. Futbol Ligi'nin ( 1) altıncı haftasında Saint-Germain (), konuk ettiği Angers'i 6-1 yendi.

Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren PSG, 7. dakikada Alessandro Florenzi, 36. ve 47. dakikalarda , 57. dakikada Julian Draxler, 71. dakikada Idrissa Gueye ve 84. dakikada Kylian Mbappe'nin golleriyle karşılaşmayı 6-1 kazandı.

Angers'ın tek golünü ise 52. dakikada Ismael Traore kaydetti.

Lige kötü başlayarak ilk iki maçını kaybeden PSG, sonraki 4 karşılaşmadan galip ayrılarak puanını 12'ye yükseltti. Angers ise 9 puanda kaldı.

BİZE ULAŞIN