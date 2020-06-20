Christophe Galtier'den Yusuf Yazıcı açıklaması! - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
20 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Fransa Ligue 1 Son durumu merak ediliyordu! Hocası açıkladı

'den açıklaması!

Christophe Galtier'den Yusuf Yazıcı açıklaması!

Uzun süren sakatlığının ardından çalışmalara başlayan 'nın son durumu merak konusu olmuştu. Lille Teknik Direktörü , basın toplantısında milli oyuncuyla ilgili gelen soruyu yanıtladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa'da corona virüsü sebebiyle ligler tescil edilmişti. Takımlar, yavaş yavaş yeniden antrenmanlara başlıyor. Bu kulüplerden biri olan Lille'de milli futbolcu , uzun süren bir sakatlıktan çıkmıştı.

Teknik direktör , düzenlenen basın toplantısında konuya ilişkin soruyu yanıtladı. "Yusuf ve Weah tamamen iyileşti mi?" sorusu üzerine deneyimli teknik adam, şunları söyledi:

Bizimle birlikte çalışmalara katılamadılar henüz. Rehabilitasyonlarını uzaktan takip ettik. Kişisel antrenmanlarına bakarak onları değerlendirme ve test etme şansımız oldu. Henüz soyunma odasına gelecek düzeyde değiller.

  1. 20.06.2020
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