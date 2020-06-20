Fenerbahçe'den ses getirecek hamle! Isla'nın yerine...
Yeni sezon için transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, önceliğini takımdan ayrılan Şilili futbolcu Mauricio Isla'nın yerini doldurmaya verdi. Sağ bek arayışı içerisinde olan sarı-lacivertli takım gündemine bonservisi Barcelona'da olan sürpriz bir ismi aldı. İşte Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran o yıldız...
20 Haziran 2020 Cumartesi 08:49
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Şilili sağ bek Mauricio Isla ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin yeni sezon planlamasındaki en önemli konulardan birisi de sağ bek takviyesi.
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Bu bölgeye nokta transfer yapmak isteyen yönetimin hedefindeki isim ortaya çıktı. Takvim'in haberine göre listenin ilk sırasında Moussa Wague yer alıyor.
Barcelona'nın 2018'de Belçika ekibi Eupen'den 5 milyon Euro'ya aldığı Senegalli yıldız ocak ayında Nice'e kiralandı. Fransız kulübünün 21 yaşındaki Wague'yi satın alma opsiyonu var.
Eğer Nice opsiyonu kullanmazsa Fenerbahçe hemen devreye girecek. Başkan Ali Koç, Barcelona kulübü ile ilişkilerini kullanarak Wague'yi 1 yıllığına kiralamak için görüşmeler yapacak.
Kiralık oynadığı Nice'te 5 lig maçına çıkan Senegalli yıldız 2 asist yaptı. Fransız basını, satın alma opsiyonunun 10 milyon Euro olduğunu ve Nice'in bu parayı ödemeyeceğini yazıyor.