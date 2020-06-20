Yeni sezon için transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, önceliğini takımdan ayrılan Şilili futbolcu Mauricio Isla'nın yerini doldurmaya verdi. Sağ bek arayışı içerisinde olan sarı-lacivertli takım gündemine bonservisi Barcelona'da olan sürpriz bir ismi aldı. İşte Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran o yıldız...