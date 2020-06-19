UEFA'dan Marsilya'ya 3 milyon euro para cezası!

UEFA, Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'yı Finansal Fair Play anlaşmasına uymadığı gerekçesiyle para cezasına çarptırdı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Marsilya Kulübü'nün, 2019 yılında UEFA ile imzaladığı Finansal Fair Play anlaşmasını ihlal ettiği ve bu nedenle 3 milyon euro para cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

Fransız ekibinin önümüzdeki 2 yıl boyunca Avrupa kupalarında elde edeceği gelirlerinin de %15'ine el konulduğu bildirildi.

Marsilya ayrıca, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde kadrosuna 25 oyuncu yerine 23 oyuncu kaydedebilecek.