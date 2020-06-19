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19 Haziran 2020, Cuma
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'dan Marsilya'ya 3 milyon euro para cezası!

UEFA'dan Marsilya'ya 3 milyon euro para cezası!

Corona virüsü nedeniyle tescil edilen Ligue 1'i 2. sırada tamamlayıp Şampiyonlar Ligi bileti alan Marsilya'ya 'dan flaş bir ceza geldi. UEFA, anlaşmasına uymadığı gerekçesiyle Marsilya'ya 3 milyon euro para cezası verirken, kulübün gelecek iki sezondaki Avrupa gelirlerinin yüzde 15'ine el koydu.

, Ligue 1 ekibi Marsilya'yı anlaşmasına uymadığı gerekçesiyle para cezasına çarptırdı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Marsilya Kulübü'nün, 2019 yılında UEFA ile imzaladığı Finansal Fair Play anlaşmasını ihlal ettiği ve bu nedenle 3 milyon euro para cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

Fransız ekibinin önümüzdeki 2 yıl boyunca Avrupa kupalarında elde edeceği gelirlerinin de %15'ine el konulduğu bildirildi.

Marsilya ayrıca, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde kadrosuna 25 oyuncu yerine 23 oyuncu kaydedebilecek.

  1. 19.06.2020
  2. Güncelleme: 19.06.2020 18:57
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