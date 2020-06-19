Saint-Etienne'de 3'ü futbolcu 5 kişide corona virüsü tespit edildi!
Fransa Ligue 1 takımlarından Saint-Etienne'de 3'ü futbolcu 5 kişide corona virüsüne rastlandığı açıklandı. Bilindiği gibi Ligue 1 haftalar önce tescil edilmişti.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Saint-Etienne'de 3'ü futbolcu 5 kişide yeni tip corona virüsü (Covid-19) tespit edildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcu ve kulüp çalışanlarının dün Covid-19 testinden geçirildiği belirtildi. Fransız ekibinde 3'ü futbolcu 5 kişinin test sonuçlarının pozitif çıktığı ve bu isimlerin evlerinde karantinaya girdiği kaydedildi. Takımın sağlık protokolleri çerçevesinde cuma günü antrenmanlara devam edileceği bildirildi.
Fransa'da salgın nedeniyle 2019-2020 sezonu sonlandırılırken Ligue 1 lideri Paris Saint-Germain (PSG) şampiyon ilan edilmişti.
- 19.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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