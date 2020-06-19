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19 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Fransa Ligue 1 Şok haber! 3 futbolcuda corona tespit edildi

Saint-Etienne'de 3'ü futbolcu 5 kişide corona virüsü tespit edildi!

Saint-Etienne'de 3'ü futbolcu 5 kişide corona virüsü tespit edildi!

Fransa 1 takımlarından Saint-Etienne'de 3'ü futbolcu 5 kişide corona virüsüne rastlandığı açıklandı. Bilindiği gibi Ligue 1 haftalar önce tescil edilmişti.

( 1) ekibi Saint-Etienne'de 3'ü futbolcu 5 kişide yeni tip corona virüsü (Covid-19) tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcu ve kulüp çalışanlarının dün Covid-19 testinden geçirildiği belirtildi. Fransız ekibinde 3'ü futbolcu 5 kişinin test sonuçlarının pozitif çıktığı ve bu isimlerin evlerinde karantinaya girdiği kaydedildi. Takımın sağlık protokolleri çerçevesinde cuma günü antrenmanlara devam edileceği bildirildi.

Fransa'da salgın nedeniyle 2019-2020 sezonu sonlandırılırken Ligue 1 lideri Paris Saint-Germain (PSG) şampiyon ilan edilmişti.


  1. 19.06.2020
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