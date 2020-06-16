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16 Haziran 2020, Salı
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Haberler Fransa Ligue 1 Yusuf Yazıcı'dan sevindirici haber! Doktoru açıkladı

'dan sevindirici haber! Doktoru açıkladı

Yusuf Yazıcı'dan sevindirici haber! Doktoru açıkladı

Fransız ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu 'dan sevindirici haber geldi. 2019'un aralık ayında sakatlanan yıldız ismi Roma'da tedavi eden Prof. Dr. Mariani, "Bana göre durumu gayet iyi ama son kararı kulüp doktorları verecek" dedi.

'da Lille forması giyen 'nın doktoru Prof. Dr. Mariani, milli yıldızın sakatlığına ilişkin müjdeli haberi verdi. Yusuf Yazıcı'yı 'nın başkenti Roma'da tedavi eden Prof. Dr. Mariani, Spor'a yaptığı açıklamada, "Bana göre durumu gayet iyi ama son kararı kulüp doktorları verecek" dedi.

"YUSUF'LA ROMA'DA GÖRÜŞECEĞİZ"

Oyuncunun durumuna ilişkin esprili değerlendirmelerde de bulunan İtalyan doktor şunları söyledi:

Yusuf'un durumu benim açımdan ne yazık ki kötü çünkü daha fazla tedavi için buraya gelmeyecek. Ne yazık ki bir daha kendisiyle görüşemeyeceğiz. O bakımdan üzgünüm. , İtalya ile Avrupa Şampiyonası için gelecek yıl Roma'da oynayacak, o zaman görüşeceğiz. O maçta ben kendisini destekleyeceğim. Yusuf, çok iyi ve sempatik bir hastamdı.

  1. 16.06.2020
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