Yusuf Yazıcı'dan sevindirici haber! Doktoru açıkladı
Fransız ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan sevindirici haber geldi. 2019'un aralık ayında sakatlanan yıldız ismi Roma'da tedavi eden Prof. Dr. Mariani, "Bana göre durumu gayet iyi ama son kararı kulüp doktorları verecek" dedi.
Fransa'da Lille forması giyen Yusuf Yazıcı'nın doktoru Prof. Dr. Mariani, milli yıldızın sakatlığına ilişkin müjdeli haberi verdi. Yusuf Yazıcı'yı İtalya'nın başkenti Roma'da tedavi eden Prof. Dr. Mariani, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Bana göre durumu gayet iyi ama son kararı kulüp doktorları verecek" dedi.
"YUSUF'LA ROMA'DA GÖRÜŞECEĞİZ"
Oyuncunun durumuna ilişkin esprili değerlendirmelerde de bulunan İtalyan doktor şunları söyledi:
Yusuf'un durumu benim açımdan ne yazık ki kötü çünkü daha fazla tedavi için buraya gelmeyecek. Ne yazık ki bir daha kendisiyle görüşemeyeceğiz. O bakımdan üzgünüm. Türkiye, İtalya ile Avrupa Şampiyonası için gelecek yıl Roma'da oynayacak, o zaman görüşeceğiz. O maçta ben kendisini destekleyeceğim. Yusuf, çok iyi ve sempatik bir hastamdı.
- 16.06.2020
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