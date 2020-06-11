Lille müjdeyi verdi! "Yusuf Yazıcı geri döndü"
Sezon başında Trabzonspor'a hatrı sayılır bir para kazandırarak Fransa'nın Lille kulübüne transfer olan milli yıldız Yusuf Yazıcı, takımında sevinçle karşılandı. Uzun süren sakatlığı sonrasında sahalara dönen Yusuf için Lille kulübünün sosyal medya hesabından "Yusuf Yazıcı geri döndü" başlığıyla paylaşım yapıldı.
Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı, sakatlığı sonrası kulüp tesislerine ayak bastı. Fransız ekibi Yusuf'un dönüşünü sosyal medya hesaplarından, "Yusuf Yazıcı geri döndü" mesajıyla yayımladı.
Fransa'nın Lille ekibinde forma giyen ve 21 Aralık 2019 tarihinde Monaco maçında çapraz bağları kopan Yusuf Yazıcı, bugün takımının tesislerine giriş yaptı.
Sakatlığı sonrası çalışmalarının bir bölümünü Roma'da bir bölümünü de Antalya'da yapan milli yıldız, dün takım arkadaşı Zeki Çelik ile Fransya'ya gitmişti.
Yapılan kontrollerin ardından dizinde bir problem kalmadığı belirlenen Yazıcı'nın, Lillie ekibinin tesislerine giriş anını kulübün sosyal medya hesapları paylaştı.
Takım arkadaşlarının yakından ilgilendiği 23 yaşındaki yıldız isim, kulüp kamerasına ise "Geri döndüm" mesajını verdi.
Lille ekibi, Yusuf'un dönüşü ise sosyal medya hesaplarından, "Yusuf Yazıcı geri döndü" mesajıyla yayımladı.
?? @yaziciyusuf97 is back ?? pic.twitter.com/aKMjw55oIg— LOSC (@losclive) June 11, 2020
- 11.06.2020
- Güncelleme: 11.06.2020 15:17
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Lille müjdeyi verdi! "Yusuf Yazıcı geri döndü" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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