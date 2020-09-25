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2-0 Nantes | MAÇ SONUCU

1'in 5. hafta mücadelesinde Nantes'ı konuk eden , rakibini 2-0'lık skorla devirdi. Lille'de maça 11'de başlayan , 87. dakikada penaltıdan fileleri havalandırarak yeni takımıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 09:41 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 00:01
Lille 2-0 Nantes | MAÇ SONUCU

1'in 5. haftasında ile Nantes karşı karşıya geldi. Pierre Mauroy Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Lille 2-0'lık galibiyetle noktaladı.

BURAK YILMAZ SİFTAH YAPTI
Lille ilk yarıyı 43'te Nicolas Pallois'in kendi kalesine attığı golle 1-0 önde kapatırken, fişi çeken gol 'dan geldi. Maça 11'de başlayan milli yıldız, 87. dakikada penaltıdan kaydettiği golle skoru 2-0'a taşırken, yeni takımıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.

ZEKİ VE YUSUF DA FORMA GİYDİ
Lille'de Burak Yılmaz dışında milli futbolculardan ve da forma şansı buldu. Zeki Çelik 90 dakika sahada kalırken, Yusuf Yazıcı ise 90. dakikada Burak Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu.

MAÇ FAZLASIYLA LİDER!
Nantes'ı 2-0 mağlup eden Lille, bu sonuçla puanını 11'e çıkarıp maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

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