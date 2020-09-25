Lille 2-0 Nantes | MAÇ SONUCU

Fransa Ligue 1'in 5. haftasında Lille ile Nantes karşı karşıya geldi. Pierre Mauroy Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Lille 2-0'lık galibiyetle noktaladı.

BURAK YILMAZ SİFTAH YAPTI

Lille ilk yarıyı 43'te Nicolas Pallois'in kendi kalesine attığı golle 1-0 önde kapatırken, fişi çeken gol Burak Yılmaz'dan geldi. Maça 11'de başlayan milli yıldız, 87. dakikada penaltıdan kaydettiği golle skoru 2-0'a taşırken, yeni takımıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.

ZEKİ VE YUSUF DA FORMA GİYDİ

Lille'de Burak Yılmaz dışında milli futbolculardan Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı da forma şansı buldu. Zeki Çelik 90 dakika sahada kalırken, Yusuf Yazıcı ise 90. dakikada Burak Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu.

MAÇ FAZLASIYLA LİDER!

Nantes'ı 2-0 mağlup eden Lille, bu sonuçla puanını 11'e çıkarıp maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

