Son dakika: Fransa'da 2 takım küme düşmeyecek!
Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle iptal edilen Fransa Lig 1'de flaş gelişme... Buna göre Toulouse ile Amiens'in talepleri haklı bulundu ve küme düşmeyecekleri belirtildi.
Fransa Ulusal Mahkemesi, sezon tamamlanmadan iptal edilen Fransa Ligue 1 için flaş bir karar verdi.
28.hafta maçları itibariyle olduğu gibi tescil edilen ve son iki sırada yer alan Toulouse ve Amiens'ın küme düşmesi ile sonuçlanan sezon hakkında, iki kulübün talepleri haklı bulundu.
Buna göre iki takım da küme düşürülmeyecek ve gelecek sezonda Ligue 1'de devam edecek.
- 09.06.2020
- Güncelleme: 09.06.2020 17:52
- Son dakika: Fransa'da 2 takım küme düşmeyecek!
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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