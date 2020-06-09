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09 Haziran 2020, Salı
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Son dakika: Fransa'da 2 takım küme düşmeyecek!

Son dakika: Fransa'da 2 takım küme düşmeyecek!

Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle iptal edilen Fransa Lig 1'de flaş gelişme... Buna göre Toulouse ile Amiens'in talepleri haklı bulundu ve küme düşmeyecekleri belirtildi.

Fransa Ulusal Mahkemesi, sezon tamamlanmadan iptal edilen Fransa Ligue 1 için flaş bir karar verdi.

28.hafta maçları itibariyle olduğu gibi tescil edilen ve son iki sırada yer alan Toulouse ve Amiens'ın küme düşmesi ile sonuçlanan sezon hakkında, iki kulübün talepleri haklı bulundu.

Buna göre iki takım da küme düşürülmeyecek ve gelecek sezonda Ligue 1'de devam edecek.

  1. 09.06.2020
  2. Güncelleme: 09.06.2020 17:52
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