Premier Lig'de corona virüsü kabusu! O isim 7 gün... - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
18 Haziran 2020, Perşembe
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'de corona virüsü kabusu! O isim 7 gün...

Premier Lig'de corona virüsü kabusu! O isim 7 gün...

Dünyanın önde gelen liglerinden İngiltere 'de yapılan rutin corona virüsü testleri sırasında 541 testten birinin pozitif çıktığı öğrenildi. İşte detaylar...

'den yapılan açıklamada, pazartesi ve salı günü uygulanan bin 541 testten birinin pozitif çıktığı kaydedildi. Protokoller gereği testi pozitif çıkan futbolcu ya da kulüp yetkilisi 7 gün karantinada kalıyor.

Premier Lig, corona virüsü nedeniyle verilen 100 günlük aranın ardından dün oynanan maçlarla başladı. Ligdeki oyunculara ve teknik ekibe kontrol amaçlı haftada iki kez test uygulanıyor.

  1. 18.06.2020
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