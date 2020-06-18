Jose Mourinho'dan Dele Alli sitemi! ''Hak ettiğini düşünmüyorum''
Tottenham'ın teknik adamı Jose Mourinho'dan İngiltere Futbol Federasyonu'na sitem... Deneyimli teknik adam, Dele Alli'ye verilen 1 maçlık men cezası hakkında konuştu.
Mourinho, çevrimiçi düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, İngiliz oyuncuya verilen cezadan dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Dele Alli, çok sıkı çalışan bir oyuncu ve ilk maçta oynayamayacağı için hayal kırıklığına uğramış durumda." ifadesini kullandı.
Federasyonun kararını doğru bulmadığını dile getiren Portekizli teknik adam, "Bu dönemdeki (Kovid-19 süreci) meydana gelen çok daha büyük boyutlardaki yanlış davranışlarla karşılaştırıldığında Dele'nin bir maç yasağı hak ettiğini düşünmüyorum." yorumunu yaptı.
Tottenham'ın 24 yaşındaki orta sahası Dele Alli, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, Asyalı bir vatandaşı çekerek onu yeni tip corona virüsüyle bağdaştırıcı ifadeler kullandığı için men cezası almıştı.
- 18.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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