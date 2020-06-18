Jose Mourinho'dan Dele Alli sitemi! ''Hak ettiğini düşünmüyorum'' - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
18 Haziran 2020, Perşembe
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'dan sitemi! ''Hak ettiğini düşünmüyorum''

Jose Mourinho'dan Dele Alli sitemi! ''Hak ettiğini düşünmüyorum''

Tottenham'ın teknik adamı 'dan İngiltere Futbol Federasyonu'na sitem... Deneyimli teknik adam, 'ye verilen 1 maçlık men cezası hakkında konuştu.

Mourinho, çevrimiçi düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, İngiliz oyuncuya verilen cezadan dolayı üzgün olduğunu belirterek, ", çok sıkı çalışan bir oyuncu ve ilk maçta oynayamayacağı için hayal kırıklığına uğramış durumda." ifadesini kullandı.

Federasyonun kararını doğru bulmadığını dile getiren Portekizli teknik adam, "Bu dönemdeki (Kovid-19 süreci) meydana gelen çok daha büyük boyutlardaki yanlış davranışlarla karşılaştırıldığında Dele'nin bir maç yasağı hak ettiğini düşünmüyorum." yorumunu yaptı.

Tottenham'ın 24 yaşındaki orta sahası Dele Alli, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, Asyalı bir vatandaşı çekerek onu yeni tip corona virüsüyle bağdaştırıcı ifadeler kullandığı için men cezası almıştı.

  1. 18.06.2020
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