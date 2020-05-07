Corona virüsü önlemleri artıyor! Tükürmenin ardından bunlar da yasak - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
07 Mayıs 2020, Perşembe
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önlemleri artıyor! Tükürmenin ardından bunlar da yasak

Corona virüsü önlemleri artıyor! Tükürmenin ardından bunlar da yasak

salgını nedeniyle ara verilen 'in yeniden başlama hazırlıkları sürerken, birtakım kısıtlamalar da devreye girecek. Geçtiğimiz günlerde açıklanan tükürme yasağına yenileri eklendi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Tüm dünyayı sarsan salgını sebebiyle ara verilen liglerden olan 'in, haziran ayı gibi yeniden başlatılması planlanıyor.

Telegraph'ta yer alan habere göre geçtiğimiz günlerde antrenman sahasına tükürmenin yasaklanmasının ardından maçların yeniden oynanması durumunda birtakım yeni kısıtlamalar da devreye girecek. Buna göre; toplu gol sevinçleri, su şişesi paylaşma, karşılaşma sonrası forma değiştirme gibi hareketler de yasaklanıyor.

Öte yandan İngiltere'de Profesyonel Futbolcular Birliği Sendikası (PFA), corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan ligin yeniden başlaması durumunda maç sürelerinin azaltılması önerisinde bulunmuştu. Bu öneri henüz IFAB tarafından kabul görmedi.


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  1. 07.05.2020
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