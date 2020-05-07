Corona virüsü önlemleri artıyor! Tükürmenin ardından bunlar da yasak
Corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen İngiltere Premier Lig'in yeniden başlama hazırlıkları sürerken, birtakım kısıtlamalar da devreye girecek. Geçtiğimiz günlerde açıklanan tükürme yasağına yenileri eklendi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Tüm dünyayı sarsan corona virüsü salgını sebebiyle ara verilen liglerden olan İngiltere Premier Lig'in, haziran ayı gibi yeniden başlatılması planlanıyor.
Telegraph'ta yer alan habere göre geçtiğimiz günlerde antrenman sahasına tükürmenin yasaklanmasının ardından maçların yeniden oynanması durumunda birtakım yeni kısıtlamalar da devreye girecek. Buna göre; toplu gol sevinçleri, su şişesi paylaşma, karşılaşma sonrası forma değiştirme gibi hareketler de yasaklanıyor.
Öte yandan İngiltere'de Profesyonel Futbolcular Birliği Sendikası (PFA), corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan ligin yeniden başlaması durumunda maç sürelerinin azaltılması önerisinde bulunmuştu. Bu öneri henüz IFAB tarafından kabul görmedi.
- 07.05.2020
- Kuruluş Osman 21. Bölüm Fragmanı izle! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle
- Galatasaray'dan Luyindama paylaşımı! Çalışmalara başladı
- Süper Lig başta olmak üzere tüm profesyonel ligler 12-13-14 Haziran'da başlayacak
- Chebake: Önlemlerle ilgili şüphelerimiz var
- Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Riske girmeye gerek yok
- Emre Belözoğlu ilk transferlerini yapıyor! Göztepe'den 2 Türk...
- Corona virüsü için flaş gelişme! "Çin'de can kaybı..."
- Corona virüsü tedavisi için flaş gelişme! Lamalar kullanılacak
- Galatasaray ve Fenerbahçe 19'luk yıldız için transferde karşı karşıya!
- Corona virüsü (koronavirüs) tedavisi için lamalar umut oldu!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Corona virüsü önlemleri artıyor! Tükürmenin ardından bunlar da yasak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.