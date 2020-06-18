Timo Werner Chelsea'ye transfer oldu! 5 yıllık imza...
Bundesliga'da sergilediği performansla dünya devlerini peşine takan Timo Werner, İngiltere Premier Lig'in yolunu tuttu. Timo Werner, 5 yıl boyunca Chelsea için ter dökecek. Timo Werner'in transferini Chelsea oyuncunun videosu ile duyurdu.
Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan Timo Werner, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea ile anlaştı. Uzun süredir konuşulan Timo Werner transferi resmen açıklandı. İngiltere Premier Lig devi Chelsea, 24 yaşındaki Alman forvet Werner'i kadrosuna kattığını açıkladı. Werner'in ismi ağırlıklı olarak Liverpool ile anılıyordu.
45 GOLE KATKI SAĞLADI
Timo Werner RB Leipzig formasıyla bu yıl, 43 maç'ta 32 gol, 13 asist'lik katkı yaptı.
BONSERVİSİ 53 MİLYON EURO
Alman basınının iddiasına göre Chelsea, Liverpool'un da peşinden koştuğu Werner için Leipzig'e 53 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. İngiliz devi ile 5 yıllık sözleşme imzalayan 24 yaşındaki forvet, haftalık 170 bin pound kazanacak.
CHELSEA AÇIKLADI
Chelsea, RB Leipzig forması giyen Timo Werner'i transfer ettiğini açıkladı. Chelsea, Timo Werner ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan açıklamada Werner'in sözlerine yer verildi. Werner, "Bu muhteşem kulübe katıldığım için çok gururluyum. Önümüzdeki sezonu şimdiden iple çekiyorum. Birlikte güzel bir gelecek bizleri bekliyor..." ifadeleri yer aldı.
Blues fans, @TimoWerner has a message for you!— Chelsea FC (at ??) (@ChelseaFC) June 18, 2020
(Thanks for the video, @RBLeipzig_EN! ??) pic.twitter.com/DzbmbF83wq
- 18.06.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Timo Werner Chelsea'ye transfer oldu! 5 yıllık imza... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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