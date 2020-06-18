Timo Werner Chelsea'ye transfer oldu! 5 yıllık imza... - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
18 Haziran 2020, Perşembe
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'ye oldu! 5 yıllık imza...

Timo Werner Chelsea'ye transfer oldu! 5 yıllık imza...

Bundesliga'da sergilediği performansla dünya devlerini peşine takan , 'in yolunu tuttu. Timo Werner, 5 yıl boyunca için ter dökecek. Timo Werner'in transferini Chelsea oyuncunun videosu ile duyurdu.

Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan , ekiplerinden ile anlaştı. Uzun süredir konuşulan Timo Werner transferi resmen açıklandı. İngiltere Premier Lig devi Chelsea, 24 yaşındaki Alman forvet Werner'i kadrosuna kattığını açıkladı. Werner'in ismi ağırlıklı olarak ile anılıyordu.

45 GOLE KATKI SAĞLADI

Timo Werner RB Leipzig formasıyla bu yıl, 43 maç'ta 32 gol, 13 asist'lik katkı yaptı.

BONSERVİSİ 53 MİLYON EURO

Alman basınının iddiasına göre Chelsea, Liverpool'un da peşinden koştuğu Werner için Leipzig'e 53 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. İngiliz devi ile 5 yıllık sözleşme imzalayan 24 yaşındaki forvet, haftalık 170 bin pound kazanacak.

CHELSEA AÇIKLADI

Chelsea, RB Leipzig forması giyen Timo Werner'i ettiğini açıkladı. Chelsea, Timo Werner ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan açıklamada Werner'in sözlerine yer verildi. Werner, "Bu muhteşem kulübe katıldığım için çok gururluyum. Önümüzdeki sezonu şimdiden iple çekiyorum. Birlikte güzel bir gelecek bizleri bekliyor..." ifadeleri yer aldı.

  1. 18.06.2020
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