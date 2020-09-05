Paris Saint-Germain İspanyol kaleci Sergio Rico'nun tapusunu aldı - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
05 Eylül 2020, Cumartesi
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Saint-Germain İspanyol kaleci 'nun tapusunu aldı

Paris Saint-Germain İspanyol kaleci Sergio Rico'nun tapusunu aldı

devi Saint-Germain, geçtiğimiz sezon Sevilla'dan kiralanan 27 yaşındaki İspanyol kaleci 'nun bonservisinin alındığını duyurdu.

Fransız ekibi Saint-Germain (), geçen sezon Sevilla'dan kiraladığı kaleci 'nun bonservisini aldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki İspanyol file bekçisi ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Fransız basını, PSG'nin Rico için 6 milyon avro bonservis bedeli ödediğini iddia etti.

Sergio Rico, geçen sezon 10 maçta PSG'nin kalesini korumuştu.

  1. 05.09.2020
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