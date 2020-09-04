Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gözdesi Eric Maxim Choupo Moting serbest kaldı! - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
04 Eylül 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fransa Ligue 1 F.Bahçe ve Beşiktaş'ın gözde ismi serbest kaldı!

ve 'ın gözdesi Eric Maxim Choupo Moting serbest kaldı!

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gözdesi Eric Maxim Choupo Moting serbest kaldı!

Bir dönem adı ve 'la da anılan Kamerunlu golcü Eric Maxim Choupo Moting, ile sözleşmesinin bitmesinin ardından serbest kaldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

ve 'ın transferdeki gözde isimlerinden Eric Maxim Choupo Moting, serbest kaldı. Saint-Germain'le sözleşmesi sona eren Kamerunlu forvetin, kontratını uzatabileceği iddia edilmişti ancak Fransız devi, tecrübeli oyuncuyla ilgili herhangi bir tasarrufta bulunmadı.

31 yaşındaki yıldız, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkan 'nin yarı finale yükselmesini sağlayan golcü kaydetmişti. Kamerun basınında yer alan haberlere göre kulüp yönetimi, oyuncunun Mbappe ve seviyesinde olmadığını düşünüyor.

1 Eylül itibarıyla kulüpsüz kalan Moting'i, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yanı sıra ve 'dan bazı takımlar da istiyordu. Kamerun Milli Takımı'nda 49 kez yer alıp 14 gol atan Choupo-Moting'in kulüp kariyeri oldukça parlak. , Hamburg, ve PSG gibi ekiplerde forma giyen oyuncu, 385 maça çıkıp 74 gol attı, 36 tane de asist gerçekleştirdi.


haberin devamı

  1. 04.09.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gözdesi Eric Maxim Choupo Moting serbest kaldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA