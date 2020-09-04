Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gözdesi Eric Maxim Choupo Moting serbest kaldı!
Bir dönem adı Fenerbahçe ve Beşiktaş'la da anılan Kamerunlu golcü Eric Maxim Choupo Moting, PSG ile sözleşmesinin bitmesinin ardından serbest kaldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transferdeki gözde isimlerinden Eric Maxim Choupo Moting, serbest kaldı. Paris Saint-Germain'le sözleşmesi sona eren Kamerunlu forvetin, kontratını uzatabileceği iddia edilmişti ancak Fransız devi, tecrübeli oyuncuyla ilgili herhangi bir tasarrufta bulunmadı.
31 yaşındaki yıldız, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkan PSG'nin yarı finale yükselmesini sağlayan golcü kaydetmişti. Kamerun basınında yer alan haberlere göre kulüp yönetimi, oyuncunun Mbappe ve Neymar seviyesinde olmadığını düşünüyor.
1 Eylül itibarıyla kulüpsüz kalan Moting'i, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yanı sıra Almanya ve İtalya'dan bazı takımlar da istiyordu. Kamerun Milli Takımı'nda 49 kez yer alıp 14 gol atan Choupo-Moting'in kulüp kariyeri oldukça parlak. Schalke, Hamburg, Stoke City ve PSG gibi ekiplerde forma giyen oyuncu, 385 maça çıkıp 74 gol attı, 36 tane de asist gerçekleştirdi.
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gözdesi Eric Maxim Choupo Moting serbest kaldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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