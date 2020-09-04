Fenerbahçe'nin ilgilendiği Diego Perotti'ye Spartak Moskova da talip oldu!
Son dakika haberi | Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Diego Perotti'ye Rusya'nın köklü kulübü Spartak Moskova'nın da talip olduğu öğrenildi. Rus ve İtalyan basınında yer alan haberlerde, Arjantinli yıldızın Spartak'tan gelecek teklifi beklediği öne sürüldü.
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen Romalı futbolcu Diego Perotti'ye Rus ekibi Spartak Moskova da talip oldu.
Rus ve İtalyan basınında yer alan haberlerde Fenerbahçe'nin Perotti'ye bir teklif yaptığını ancak 32 yaşındaki futbolcunun Spartak Moskova'nın teklifini de beklediği kaydedildi.
Arjantinli futbolcu geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 21 maçta 5 gol, 3 asistlik performans gösterdi.
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Yorum
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'nin ilgilendiği Diego Perotti'ye Spartak Moskova da talip oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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