Fenerbahçe'nin ilgilendiği Diego Perotti'ye Spartak Moskova da talip oldu! | Son dakika transfer haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
04 Eylül 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Perotti'de F.Bahçe'ye dişli rakip!

'nin ilgilendiği 'ye da talip oldu!

Fenerbahçe'nin ilgilendiği Diego Perotti'ye Spartak Moskova da talip oldu!

Son dakika haberi | 'nin gündeminde yer alan 'ye 'nın köklü kulübü 'nın da talip olduğu öğrenildi. Rus ve İtalyan basınında yer alan haberlerde, Arjantinli yıldızın Spartak'tan gelecek teklifi beklediği öne sürüldü.

'nin gündeminde olduğu iddia edilen Romalı futbolcu 'ye Rus ekibi da talip oldu.

Rus ve İtalyan basınında yer alan haberlerde Fenerbahçe'nin Perotti'ye bir teklif yaptığını ancak 32 yaşındaki futbolcunun Spartak Moskova'nın teklifini de beklediği kaydedildi.

Arjantinli futbolcu geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 21 maçta 5 gol, 3 asistlik performans gösterdi.

  1. 04.09.2020
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