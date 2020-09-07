Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Vedat Muriqi'nin yerine süper Sambacı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Vedat Muriqi'nin yerine süper Sambacı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Vedat Muriqi'nin yerine süper Sambacı!

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin Lazio ile her konuda anlaşmasının ardından santrfor arayışları hız kazandı. Takıma doğrudan katkı verecek isimler üzerinde duran sarı-lacivertli takımda sürpriz bir gelişme yaşandı. Süper Sambacı Fenerbahçe'ye önerildi. İşte flaş gelişmenin detayları...

7 Eylül 2020 Pazartesi 17:31 Güncelleme: 07.09.2020 17:56
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Vedat Muriqi'nin yerine süper Sambacı!

Üst üste transferlerle şov yapan Fenerbahçe'de gözler santrfor mevkisine çevrildi.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Vedat Muriqi'nin yerine süper Sambacı!

Vedat Muriqi ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertliler takıma doğrudan katkı sağlayacak bir ismi kadrosuna katmak istiyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Vedat Muriqi'nin yerine süper Sambacı!

Teknik direktör Erol Bulut'un raporuna göre hareket eden sarı-lacivertlilerde Emre Belözoğlu görüşmelerde başrolü oynuyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Vedat Muriqi'nin yerine süper Sambacı!

İsrailli golcü Eran Zahavi ve Kalinic için nabız yoklayan Fenerbahçe yönetimi, alternatif isimler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Vedat Muriqi'nin yerine süper Sambacı!

Transfer operasyonuna tam gaz devam eden sarı-lacivertlilere İngiltere Premier Lig'den flaş bir öneri geldi.

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