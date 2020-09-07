Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Vedat Muriqi'nin yerine süper Sambacı!

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin Lazio ile her konuda anlaşmasının ardından santrfor arayışları hız kazandı. Takıma doğrudan katkı verecek isimler üzerinde duran sarı-lacivertli takımda sürpriz bir gelişme yaşandı. Süper Sambacı Fenerbahçe'ye önerildi. İşte flaş gelişmenin detayları...