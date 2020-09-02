Fenerbahçe'de Perotti bombası! Transfer görüşmeleri yeniden başladı
Arjantinli yıldızla anlaşmasına rağmen İtalyan ekibiyle uzlaşamayan sarı-lacivertliler, bir kez daha düğmeye bastı. Fenerbahçe, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Tangocu için 2 milyon euro önerirken, Roma ise 3 milyon euro’da diretiyor.
Transfer şampiyonu Fenerbahçe, durmak bilmiyor. Kadrosunu önemli isimlerle dolduran sarı-lacivertliler, uzun süredir listesinde bulunan Diego Perotti'den de vazgeçmiyor. 1 yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Roma'nın yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Arjantinli kanat oyuncusuyla anlaşan Kanarya, İtalyan ekibiyle pazarlıklara devam ediyor. Romalı idarecilerle önceki görüşmelerden sonuç alamayan Fenerbahçe, bir kez daha kapısını çaldığı İtalyanlar'la kıran kırana pazarlığı sürdürüyor.
ŞARTLAR ZORLANIYOR
Roma, 5 sezon formasını giyen Perotti'nin bonservisinde 3 milyon euro'dan aşağı inmiyor. Fenerbahçe ise İtalyanlar'ın forma vermeyi düşünmediği Arjantinli yıldız için 2 milyon euro öneriyor. Bu hafta Perotti transferini bitirmeyi hedefleyen yönetim, tüm şartları zorluyor. Her iki kanatta da forma giyen tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe'ye gelmeye hazır olduğu belirtilirken, tarafların uzlaşma sağlamasını bekliyor. Geçtiğimiz sezon 26 resmi maçta oynayan Perotti, 6 gol attı, 4 de asist yaptı.
- 2.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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