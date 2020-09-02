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02 Eylül 2020, Çarşamba
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'de bombası! görüşmeleri yeniden başladı

Fenerbahçe'de Perotti bombası! Transfer görüşmeleri yeniden başladı

Arjantinli yıldızla anlaşmasına rağmen İtalyan ekibiyle uzlaşamayan sarı-lacivertliler, bir kez daha düğmeye bastı. , 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Tangocu için 2 milyon euro önerirken, Roma ise 3 milyon euro’da diretiyor.

şampiyonu , durmak bilmiyor. Kadrosunu önemli isimlerle dolduran sarı-lacivertliler, uzun süredir listesinde bulunan Diego 'den de vazgeçmiyor. 1 yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Roma'nın yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Arjantinli kanat oyuncusuyla anlaşan Kanarya, İtalyan ekibiyle pazarlıklara devam ediyor. Romalı idarecilerle önceki görüşmelerden sonuç alamayan Fenerbahçe, bir kez daha kapısını çaldığı İtalyanlar'la kıran kırana pazarlığı sürdürüyor.

ŞARTLAR ZORLANIYOR
Roma, 5 sezon formasını giyen Perotti'nin bonservisinde 3 milyon euro'dan aşağı inmiyor. Fenerbahçe ise İtalyanlar'ın forma vermeyi düşünmediği Arjantinli yıldız için 2 milyon euro öneriyor. Bu hafta Perotti transferini bitirmeyi hedefleyen yönetim, tüm şartları zorluyor. Her iki kanatta da forma giyen tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe'ye gelmeye hazır olduğu belirtilirken, tarafların uzlaşma sağlamasını bekliyor. Geçtiğimiz sezon 26 resmi maçta oynayan Perotti, 6 gol attı, 4 de asist yaptı.

  1. 2.9.2020
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