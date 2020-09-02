Transferde ortalık karıştı! Fenerbahçe'den flaş Vedat Muriqi ve Lazio açıklaması

Fenerbahçe'nin kendisindeki yerinin çok ayrı olduğunu belirten Kosovalı yıldız, "Buradan helalleşerek ayrılmak istiyorum. Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmak benim gelecek planlamam için önemli bir adım" sözlerini sarfetti.