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Transferde ortalık karıştı! Fenerbahçe'den flaş Vedat Muriqi ve Lazio açıklaması
Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin İtalya Serie A ekibi Lazio ile her konuda anlaşma sağladığı iddia edilmişti. Sarı-lacivertli kulüpten bir yetkili transferle ilgili gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. İşte Muriqi transferinde yapılan görüşmelerin perde arkası...
2 Eylül 2020 Çarşamba 10:03
Güncelleme: 02.09.2020 10:50
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Fenerbahçe'de transferin en önemli gündemi olan Vedat Muriqi hakkında kulüpten flaş bir açıklama geldi.
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Transfer döneminin en hızlı takımı Fenerbahçe'de Vedat Muriqi bilmecesi sürüyor.
MURIQI SUSKUNLUĞUNU BOZDU! Uzun süren görüşmelerin ardından bonuslarla birlikte Lazio'ya satıldığı iddia edilen Vedat Muriqi, suskunluğunu bozdu.
Fenerbahçe'nin kendisindeki yerinin çok ayrı olduğunu belirten Kosovalı yıldız, "Buradan helalleşerek ayrılmak istiyorum. Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmak benim gelecek planlamam için önemli bir adım" sözlerini sarfetti.
Serie A devi Lazio'ya imza atması an meselesi olan ancak resmi açıklamanın bir türlü gelmediği transfer için yeni bir gelişme yaşandı.