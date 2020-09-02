Fenerbahçe Kalu transferini cepte tutuyor

Kanatlara takviye yapacak olan Fenerbahçe'nin listesindeki isimler arasında yer alan Kalu da gündemdeki yerini koruyor.

Bordeaux'dan ayrılmak isteyen Nijeryalı yıldızı kiralamak isteyen sarı-lacivertliler, Perotti'de olumsuz bir gelişme yaşanması halinde bu transferi bitirecek.