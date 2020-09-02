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02 Eylül 2020, Çarşamba
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transferini cepte tutuyor

Fenerbahçe Kalu transferini cepte tutuyor

'nin kanat adayları arasında yer alan 'nun akıbetinin, Diego Perotti transferine bağlı olacağı ifade edildi. Sarı lacivertliler Nijeryalı yıldızı kiralamak isterken, Perotti'nin vereceği cevabı bekliyor.

Kanatlara takviye yapacak olan 'nin listesindeki isimler arasında yer alan da gündemdeki yerini koruyor.

Bordeaux'dan ayrılmak isteyen Nijeryalı yıldızı kiralamak isteyen sarı-lacivertliler, Perotti'de olumsuz bir gelişme yaşanması halinde bu transferi bitirecek.

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  1. 2.9.2020
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