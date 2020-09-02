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02 Eylül 2020, Çarşamba
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'de ve Tolgay yolcu

Fenerbahçe'de Zanka ve Tolgay yolcu

'de ayrılık rüzgarları esiyor... Sarı lacivertliler, Zenka Jorgensen ve ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Erol Bulut'un yeni sezon kadrosunda düşünmediği iki ismin 'den ayrılması an meselesi... 'nın Kopenhag'a; 'ın da Hannover 96'ya imza atması bekleniyor.

  1. 2.9.2020
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