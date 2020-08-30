Fenerbahçeli Rodrigues'te maaş krizi! Olimpiakos...

Fenerbahçe'nin yollarını ayırmaya hazırlandığı Garry Rodrigues konusunda önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yunan medyası konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde, Olimpiakos'un, Rodrigues'in istediği parayı vermeye yanaşmadığını yazdı.

Bir kaç haftadır gerek Rodrigues, gerekse Fenerbahçe ve oyuncunun bonservisinin bulunduğu Al İttihad ile bir dizi görüşme gerçekleştiren Yunan kulübünün, takımlar nezdinde el sıkıştığı ifade edildi.

Fenerbahçe'nin, Rodrigues'in mali yükünden kurtulmak istediği yazılırken (2.5 milyon euro), Al İttihad da aynı sebeple oyuncuya dair herhangi bir ücret talep etmedi ve ayrılığa onay verdi.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Olimpiakos, Garry Rodrigues ile el sıkıştı ve prensip anlaşmasına vardı ancak, konu ile ilgili beklenmedik bir sürpriz yaşandı.

İSTEDİĞİ PARAYI VERMİYORLAR

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Olimpiakos, Garry Rodrigues'e 1.5 - 2 milyon euro arası yıllık kontrat önerdi. Bu ücret için müzakereler devam ediyor.

PAZARTESİ DÜĞÜM ÇÖZÜLÜYOR

Öte yandan Olimpiakos - Rodrigues görüşmelerinin Pazartesi günü itibariyle sıklaşacağı ve nihai kararın verileceği belirtildi.