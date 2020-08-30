Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı! Giuliano ve Zahavi derken... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Ağustos 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı! Giuliano ve Zahavi derken...

Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı! Giuliano ve Zahavi derken...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler kadrosunu güçlendirmek adına var gücüyle çalışmalarına devam ederken, gündemine Eran Zahavi ve Giuliano isimlerini almıştı. Aktarılan bilgilere göre Kanarya'nın, asıl hedefinin bambaşka olduğu ifade edildi! İşte detaylar...
30 Ağustos 2020 Pazar 10:05 Güncelleme: 30.08.2020 10:05
Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı! Giuliano ve Zahavi derken...

Topuk Yaylası kampını tamamlayarak İstanbul'a dönen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Gündeme sürpriz bir isim geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı! Giuliano ve Zahavi derken...

2020/2021 sezonunu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretini sonlandırmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, tam 11 isimle sözleşme imzalayarak yaz transfer dönemine damga vurdu.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı! Giuliano ve Zahavi derken...

Son olarak Enner Valencia transferini duyuran Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçının ardından yaptığı açıklamada 2-3 transfer daha gerçekleştireceklerini açıkladı.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı! Giuliano ve Zahavi derken...

Bulut'un bu açıklaması sonrası yeni transferlerin kim olacağı merak konusu oldu. Sarı-lacivertlilerde Eran Zahavi ve Giuliano sesleri yükselmeye başlamıştı.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı! Giuliano ve Zahavi derken...

Çin ekibi Guangzhou'dan ayrılan Zahavi'nin transferi için Roberto Carlos'un devrede olduğu öğrenildi. Al Nassr'dan ayrılması beklenen Giuliano için girişimlerin hızlandığı kaydedildi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA