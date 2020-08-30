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Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı! Giuliano ve Zahavi derken...
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler kadrosunu güçlendirmek adına var gücüyle çalışmalarına devam ederken, gündemine Eran Zahavi ve Giuliano isimlerini almıştı. Aktarılan bilgilere göre Kanarya'nın, asıl hedefinin bambaşka olduğu ifade edildi! İşte detaylar...
30 Ağustos 2020 Pazar 10:05
Güncelleme: 30.08.2020 10:05
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Topuk Yaylası kampını tamamlayarak İstanbul'a dönen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Gündeme sürpriz bir isim geldi.
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2020/2021 sezonunu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretini sonlandırmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, tam 11 isimle sözleşme imzalayarak yaz transfer dönemine damga vurdu.
Son olarak Enner Valencia transferini duyuran Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçının ardından yaptığı açıklamada 2-3 transfer daha gerçekleştireceklerini açıkladı.
Bulut'un bu açıklaması sonrası yeni transferlerin kim olacağı merak konusu oldu. Sarı-lacivertlilerde Eran Zahavi ve Giuliano sesleri yükselmeye başlamıştı.
Çin ekibi Guangzhou'dan ayrılan Zahavi'nin transferi için Roberto Carlos'un devrede olduğu öğrenildi. Al Nassr'dan ayrılması beklenen Giuliano için girişimlerin hızlandığı kaydedildi.