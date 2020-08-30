Haberler Galeri Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı! Giuliano ve Zahavi derken...

Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı! Giuliano ve Zahavi derken...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler kadrosunu güçlendirmek adına var gücüyle çalışmalarına devam ederken, gündemine Eran Zahavi ve Giuliano isimlerini almıştı. Aktarılan bilgilere göre Kanarya'nın, asıl hedefinin bambaşka olduğu ifade edildi! İşte detaylar...

30 Ağustos 2020 Pazar 10:05 Güncelleme: 30.08.2020 10:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





