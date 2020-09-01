Samuel Kalu geliyor!

Transferde hız kesmeyen Fenerbahçe bir ismi daha bitiriyor. Sarı-lacivertliler, Bordeaux'nun Nijeryalı kanat oyuncusu Samuel Kalu ile el sıkıştı. Fransız gazeteci Manuel Lonjon, oyuncu ile anlaşan Fenerbahçe'nin kiralama için Bordeuax ile olan görüşmelerini sürdürdüğünü açıkladı. Fenerbahçe'nin Kalu'nun maaşının tamamını ödemeyi kabul ettiği, Bordeaux ile de uzlaşması durumunda 23 yaşındaki oyuncuyu 1 yıllığına kiralayacağı bildirildi.

HIZLI, ATLETİK VE ÇEVİK

Gent'ten 2018'de 8.5 milyon euro bonservis bedeliyle Bordeaux'ya gelen Samuel Kalu sağ kanatta görev yapıyor. Bu sezon 2 maçta 27 dakika süre alan oyuncu, kariyerinde ise Bordeaux'da 56 karşılaşmada 5 gol ve 6 asist, Gent'te 55 maçta 10 gol+16 asist ve AS Trencin'de 44 maçta 7 gol ve 8 asist üretti. 1.76 boyunda olan ve topla dripling yapmayı seven, sürati+çalımları ile dikkat çeken Kalu, Nijerya Milli Takımı'nda da 12 kez yer aldı ve 2 gole imza attı.

OPSİYON DA OLACAK

Fenerbahçe'nin Kalu için Bordeaux ile anlaşması halinde kontrata satın alma opsiyonunun da yer alacağı ifade edildi.