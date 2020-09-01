Fenerbahçe bomba gibi!

Yeni transferleriyle sezona bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanan F.Bahçe, The Land Of Legends Cup'ta, Ülker Stadı'nda ağırladığı Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti. Kanarya; Harun, Caner, Serdar, Sadık, Gökhan, Jailson, Gustavo, Deniz, Sinan Gümüş, Mame Thiam, Frey 11'iyle sahaya çıktı.

Kasımpaşa'dan yeni transfer edilen Mame Thiam gecenin yıldızı oldu. Senegalli oyuncu, 29, 41 ve 82'de üç gole imzasını koyarken, bir de penaltı yaptırdı. 64'teki penaltıyı Fenerbahçe'ye geri dönen Caner Erkin gole çevirdi. Tolga Ciğerci, Filip Novak ve Oğuz Kaan ikinci yarıda oyuna girdi. Sarı-lacivertliler, sergilediği futbolla yeni sezona hazır gözüktü. F.Bahçe'nin cumartesi oynanacak finaldeki rakibi Beşiktaş-Sivas maçının galibi olacak.

EROL BULUT: DAHA İYİ OLMALIYIZ

Teknik direktör Erol Bulut, maç sonu şunları söyledi: "Hazırlık maçlarımızı göz önünde bulundurursak, güzel bir çıkışta olduğumuzu söyleyebilirim. 4-0 kazandık, güzel ama ufak eksikliklerimizi göz ardı etmememiz gerek. Daha da iyi olmamız lazım. Başlangıcı yaptık, inşallah devamı gelir."

Ç.RİZE MAÇI CUMA 20.00'DE

2020-21 sezonunun açılış maçını Fenerbahçe oynayacak. Sarı-lacivertliler, ligin ilk mücadelesinde cuma akşamı Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Kanarya'nın, Karadeniz ekibiyle deplasmanda karşılaşacağı maç cuma 20.00'de başlayacak ve BeIN Sports'tan yayınlanacak.