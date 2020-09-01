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01 Eylül 2020, Salı
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bomba gibi!

Fenerbahçe bomba gibi!

Kanarya, ile oynadığı hazırlık maçını 4-0 kazandı. İlk maçında üç gol atan, bir de penaltı yaptıran geceye damga vurdu.

Yeni transferleriyle sezona bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanan F.Bahçe, The Land Of Legends Cup'ta, Ülker Stadı'nda ağırladığı 'u 3-0 mağlup etti. Kanarya; Harun, Caner, Serdar, Sadık, Gökhan, Jailson, Gustavo, Deniz, , , Frey 11'iyle sahaya çıktı.

'dan yeni edilen Mame Thiam gecenin yıldızı oldu. Senegalli oyuncu, 29, 41 ve 82'de üç gole imzasını koyarken, bir de penaltı yaptırdı. 64'teki penaltıyı 'ye geri dönen gole çevirdi. , Filip Novak ve Oğuz Kaan ikinci yarıda oyuna girdi. Sarı-lacivertliler, sergilediği futbolla yeni sezona hazır gözüktü. F.Bahçe'nin cumartesi oynanacak finaldeki rakibi Beşiktaş-Sivas maçının galibi olacak.

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Teknik direktör , maç sonu şunları söyledi: "Hazırlık maçlarımızı göz önünde bulundurursak, güzel bir çıkışta olduğumuzu söyleyebilirim. 4-0 kazandık, güzel ama ufak eksikliklerimizi göz ardı etmememiz gerek. Daha da iyi olmamız lazım. Başlangıcı yaptık, inşallah devamı gelir."

Ç.RİZE MAÇI CUMA 20.00'DE
2020-21 sezonunun açılış maçını Fenerbahçe oynayacak. Sarı-lacivertliler, ligin ilk mücadelesinde cuma akşamı ile karşı karşıya gelecek. Kanarya'nın, ekibiyle deplasmanda karşılaşacağı maç cuma 20.00'de başlayacak ve BeIN Sports'tan yayınlanacak.

  1. 1.9.2020
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