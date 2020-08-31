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Fenerbahçe taraftarı Thiam'a övgü yağdırdı! "Efsaneler ölmez şekil değiştirir"

Yeni sezon kapsamında çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe, birçok isimi kadrosuna katarak şov yapmıştı. Sarı-lacivertlilerin en çok konuşulan transferlerinden biri de Mame Thiam olmuştu. Kasımpaşa'dan transfer edilen yıldız futbolcu Antalyaspor ile oynanan The Land of Legends Cup maçında 3 golle yıldızlaştı. Thiam, Fenerbahçelilerin gönlünde taht kuran Sow'a benzetildi. İşte taraftarın Thiam yorumları...

31 Ağustos 2020 Pazartesi 22:55 Güncelleme: 31.08.2020 22:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





