Fenerbahçe taraftarı Thiam'a övgü yağdırdı! 'Efsaneler ölmez şekil değiştirir' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Galeri Fenerbahçe taraftarı Thiam'a övgü yağdırdı! "Efsaneler ölmez şekil değiştirir"

Fenerbahçe taraftarı Thiam'a övgü yağdırdı! "Efsaneler ölmez şekil değiştirir"

Yeni sezon kapsamında çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe, birçok isimi kadrosuna katarak şov yapmıştı. Sarı-lacivertlilerin en çok konuşulan transferlerinden biri de Mame Thiam olmuştu. Kasımpaşa'dan transfer edilen yıldız futbolcu Antalyaspor ile oynanan The Land of Legends Cup maçında 3 golle yıldızlaştı. Thiam, Fenerbahçelilerin gönlünde taht kuran Sow'a benzetildi. İşte taraftarın Thiam yorumları...
31 Ağustos 2020 Pazartesi 22:55 Güncelleme: 31.08.2020 22:56
Fenerbahçe taraftarı Thiam'a övgü yağdırdı! Efsaneler ölmez şekil değiştirir

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe The Land of Legends Cup'ta Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

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Fenerbahçe taraftarı Thiam'a övgü yağdırdı! Efsaneler ölmez şekil değiştirir

Sarı-lacivertliler formayla çıktığı 3'üncü maçında 3 gole imza atan Mame Thiam sarı-lacivertlilerin gönlünde adeta taht kurdu.

Fenerbahçe taraftarı Thiam'a övgü yağdırdı! Efsaneler ölmez şekil değiştirir

Fenerbahçe taraftarı, yıldız futbolcuyu Moussa Sow'a benzetti. İşte yapılan yorumlar...

Fenerbahçe taraftarı Thiam'a övgü yağdırdı! Efsaneler ölmez şekil değiştirir
Fenerbahçe taraftarı Thiam'a övgü yağdırdı! Efsaneler ölmez şekil değiştirir
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