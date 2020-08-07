İşte Süper Lig'de resmen açıklanan transferler!

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. 4 Ağustos tarihinde başlayan transfer sezonu ardı ardına açıklanan birçok isimle devam ederken, taraftarlar takımlarına yeni katılacak isimleri heyecanla bekliyor. Peki şu an dek hangi isimler hangi takımlara imza attı? İşte detaylar... (Galeri transfer sezonu boyunca güncellenecektir)