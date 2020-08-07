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07 Ağustos 2020, Cuma
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İşte Süper Lig'de resmen açıklanan transferler!

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. 4 Ağustos tarihinde başlayan transfer sezonu ardı ardına açıklanan birçok isimle devam ederken, taraftarlar takımlarına yeni katılacak isimleri heyecanla bekliyor. Peki şu an dek hangi isimler hangi takımlara imza attı? İşte detaylar... (Galeri transfer sezonu boyunca güncellenecektir)

7 Ağustos 2020 Cuma 12:49 Güncelleme: 07.08.2020 12:53
İşte Süper Lig'de resmen açıklanan transferler!

Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nda ipi göğüsleyen ekip Medipol Başakşehir olmuştu. Turuncu-lacivertliler, tarihinde ilk kez şampiyonluk sevinci yaşarken, Süper Lig'de de Beşiktaş, Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un ardından şampiyonluğa uzanan 6. takım olma başarısını da göstermiş oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Süper Lig'de resmen açıklanan transferler!

Hal böyleyken, yeni sezon için kolları sıvayan Süper Lig ekipleri için, transfer tescil dönemi 4 Ağustos itibarıyla başlamıştı.

İşte Süper Lig'de resmen açıklanan transferler!

5 Ekim tarihine kadar sürecek olan yaz transfer sezonunun ilk günlerinde Fenerbahçe başta olmak üzere birçok kulüp kadrosuna kattığı yeni isimleri resmen açıklamış ve imzalar atılmıştı.

İşte Süper Lig'de resmen açıklanan transferler!

Peki şu ana dek hangi takım, hangi isimleri kadrosuna kattı? İşte detaylar...

İşte Süper Lig'de resmen açıklanan transferler!

Sivasspor - Jorge Felix < Piast Gliwice

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