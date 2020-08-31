Fenerbahçe 4-0 Antalyaspor | CANLI - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
31 Ağustos 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Antalya'ya gol oldu yağdı! Thiam şov...

4-0 | ÖZET

Fenerbahçe 4-0 Antalyaspor | ÖZET

, hazırlık maçı kapsamında, The Land of Legends Cup'ta Süper Lig ekibi ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

2020-21 sezonu öncesinde , The Land of Legends Cup'ta 'u ağırladı. Karşılaşma sarı lacivertlilerin 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Fenerbahçe'nin golleri 29', 40' ve 82'de Thiam'dan gelirken, 64. dakikada penaltıdan golü kaydetti.

Yarı finallerin galipleri 5 Eylül'de finalde, kaybedenleri ise 4 Eylül'de üçüncülük maçında karşılaşacak.

  1. 31.08.2020
  2. Güncelleme: 31.08.2020 23:28
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe 4-0 Antalyaspor | ÖZET haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA