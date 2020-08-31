Fenerbahçe Lazio ile anlaşmaya vardı! İşte Muriqi'nin alacağı ücret ve sözleşme detayları

Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satıyor... Dünyaca ünlü gazeteci Nicolo Schira, Kosovalı golcü için sarı lacivertlilerin transferde anlaştığını duyurdu.

Bu transferde sarı lacivertlilerin Lazio'dan bonuslar dahil olmak üzere 20 milyon euro alacağı aktarılırken, Muriqi'nin 2025 yılında dek sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

Öte yandan Vedat Muriqi, Lazio'dan yıllık 1.8 milyon euro kazanacak.