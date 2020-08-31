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31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe Vedat Muriqi transferi bitti! Sözleşme detayları...

ile anlaşmaya vardı! İşte Muriqi'nin alacağı ücret ve sözleşme detayları

Fenerbahçe Lazio ile anlaşmaya vardı! İşte Muriqi'nin alacağı ücret ve sözleşme detayları

ve , 'nin transferine ilişkin her konuda anlaşmaya vardı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, yaptığı paylaşımda Muriqi'nin Lazio'dan kazanacağı yıllık maaşı duyurdu. İşte detaylar...

, 'yi 'ya satıyor... Dünyaca ünlü gazeteci Nicolo Schira, Kosovalı golcü için sarı lacivertlilerin transferde anlaştığını duyurdu.

Bu transferde sarı lacivertlilerin Lazio'dan bonuslar dahil olmak üzere 20 milyon euro alacağı aktarılırken, Muriqi'nin 2025 yılında dek sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

Öte yandan Vedat Muriqi, Lazio'dan yıllık 1.8 milyon euro kazanacak.

  1. 31.08.2020
  2. Güncelleme: 31.08.2020 21:37
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