Fenerbahçe Lazio ile anlaşmaya vardı! İşte Muriqi'nin alacağı ücret ve sözleşme detayları
Fenerbahçe ve Lazio, Vedat Muriqi'nin transferine ilişkin her konuda anlaşmaya vardı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, yaptığı paylaşımda Muriqi'nin Lazio'dan kazanacağı yıllık maaşı duyurdu. İşte detaylar...
Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satıyor... Dünyaca ünlü gazeteci Nicolo Schira, Kosovalı golcü için sarı lacivertlilerin transferde anlaştığını duyurdu.
Bu transferde sarı lacivertlilerin Lazio'dan bonuslar dahil olmak üzere 20 milyon euro alacağı aktarılırken, Muriqi'nin 2025 yılında dek sözleşme imzalayacağı ifade edildi.
Öte yandan Vedat Muriqi, Lazio'dan yıllık 1.8 milyon euro kazanacak.
- 31.08.2020
- Güncelleme: 31.08.2020 21:37
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe Lazio ile anlaşmaya vardı! İşte Muriqi'nin alacağı ücret ve sözleşme detayları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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