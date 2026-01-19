CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'da gündem Soungoutou Magassa! Fransız basını duyurdu

Galatasaray'da gündem Soungoutou Magassa! Fransız basını duyurdu

Galatasaray, Premier Lig'de West Ham forması giyen 22 yaşındaki orta saha Soungoutou Magassa için satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğini gündemine aldı. Milan ve Juventus da oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Giriş Tarihi: 20 Ocak 2026 Salı 02:49 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2026 Salı 02:55
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray'da gündem Soungoutou Magassa! Fransız basını duyurdu

Ara transfer dönemi sessizliği süren Galatasaray'da son haftalarda alınan kötü sonuçlar tepki topladı.

Galatasaray'da gündem Soungoutou Magassa! Fransız basını duyurdu

Sarı-kırmızılılar, Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye kaybetmesinin ardından sezonun ikinci yarısına Gaziantep FK karşısında puan kaybederek başladı.

Galatasaray'da gündem Soungoutou Magassa! Fransız basını duyurdu

Teknik direktör Okan Buruk'un talebi ile başlayan "defansif orta saha" operasyonu bu gelişmelerin ardından hız kazandı.

Galatasaray'da gündem Soungoutou Magassa! Fransız basını duyurdu

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Fransız basınından derlediği habere göre Cimbom, Premier Lig'de West Ham forması giyen Soungoutou Magassa'yı transfer listesine aldı.

Galatasaray'da gündem Soungoutou Magassa! Fransız basını duyurdu

Baş mevkisi ön libero olan Magassa'nın hem merkez orta saha hem de stoper pozisyonlarında görev alabilmesi oyuncuyu Galatasaray için dikkat çeken bir hedef haline getirdi.

Galatasaray'da gündem Soungoutou Magassa! Fransız basını duyurdu

Sarı-kırmızılıların 22 yaşındaki çok yönlü futbolcunun transferini satın alma opsiyonlu kiralama formülü ile bitirmek istediği belirtildi.

Galatasaray'da gündem Soungoutou Magassa! Fransız basını duyurdu

Geçtiğimiz yaz AS Monaco'dan yaklaşık 17 milyon euro bonservis bedeliyle West Ham'a transfer olan genç futbolcu, Premier Lig'de kademeli olarak süre bulmaya başladı.

Galatasaray'da gündem Soungoutou Magassa! Fransız basını duyurdu

Monaco altyapısından yetişen Magassa, Fransa'nın alt yaş milli takımlarında da forma giydi.

Galatasaray'da gündem Soungoutou Magassa! Fransız basını duyurdu

Bu sezon Premier Lig'de 14 maça çıkan Magassa, 1 gol kaydetti.

